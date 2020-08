Fallo, MamboLosco, Boro Boro: testo e video ufficiale

Di Alberto Graziola giovedì 13 agosto 2020

MamboLosco, Boro Boro, Fallo: testo, video e significato canzone

E' uscito il video ufficiale di Fallo, nuovo singolo di Mambolosco e Boro Boro tratto dall'album "Caldo".

Mondi e stili musicali differenti si incontrano in questo disco, attribuendogli una natura riconoscibile e originale al tempo stesso. Ad aprire la tracklist “Fallo”, brano dalla scrittura diretta ed esplicita che per beat e sonorità abbraccia la trap music e l’hip hop tradizionale, e “Forte”, singolo ritmato, ballabile e scanzonato. Sulla terza traccia arriva la prima collaborazione del disco con la Dark Polo Gang, che con rime crude e taglienti, ormai loro cifra stilistica, donano al brano un’impronta più street. Le collaborazioni proseguono con “Lindo” feat. Rosa Chemical, recente scoperta del panorama rap, e con “Pesca” feat. Beba, giovane rapper di origine torinese, la cui voce, sensuale e decisa allo stesso tempo, si sposa perfettamente con le sonorità dei due.

Il disco contiene anche gli esplosivi remix di “Twerk” feat. Anna, rivelazione di questo 2020 con la sua hit “Bando”, e “Lento”, in collaborazione con l’artista spagnola Lola Indigo. I due featuring danno nuova linfa ai singoli con cui è nato il sodalizio tra MAMBOLOSCO e BORO BORO e conferiscono a entrambe le tracce una veste rinnovata, dal sapore internazionale. Il rap e il reggaeton entrano in un gioco di alternanza con latin music e il dialetto napoletano in “Nena”, brano edito di BORO BORO in collaborazione con Geolier e prodotto da Andry The Hitmaker. L’album si chiude con “Il Passo”, ultimo singolo di MAMBOLOSCO affiancato dal talentuoso Samurai Jay.

Qui sotto il testo della canzone, in apertura post il video ufficiale.

MamboLosco, Boro Boro, Fallo, Testo

[Intro1]

Nardi your' drippin

Ya, uh-uh, uh, ehy, seh (Bitch)

[Ritornello: Mambolosco]

Quando parte il fischietto devi andare

Giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Fallo

Si è presa un cartellino giallo

Pensavo che sapesse farlo

Giù, giù, giù, giù, giù

Basta una parola soltanto

Gi-Giù, giù, giù, giù, giù

Gli ho detto di farlo e l'ha fatto

[Strofa 1: Mambolosco]

Hey, la tua tipa mi vuole, le piaccio un botto (Ah)

Vuole mangiare me, come un gianduiotto (Bitch)

Sono fidanzato, quindi non la fotto

Se ero single lanciavo quel giavellotto (God damn)

Attenta, il sughetto è piccante (Non le interessa)

Vuole entrarmi dentro le mutande

Gli ho passato due thot, a Nardi sugo (Ah)

Le ha portate in hotel, ha fottuto entrambe (Splash)

Automaticamente aprono le gambe (Thot)

Se vogliono il sugo, parole sante (Yah)

Religione in the trap, sono protestante (Yah yah yah)

[Ritornello: Mambolosco]

Quando parte il fischietto devi andare

Giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Fallo

Si è presa un cartellino giallo

Pensavo che sapesse farlo

Giù, giù, giù, giù, giù

Basta una parola soltanto

Gi-Giù, giù, giù, giù, giù

Gli ho detto di farlo e l'ha fatto

[Strofa 2: Boro Boro]

Iskido

Io e te siamo il porno (Gang)

Da notte a mezzogiorno (Gang)

Al fischio vai giù (Gang)

Io che vengo da giù (Gang, gang)

E giuro che giù non ci ritorno

G-g-g-g-g corro verso i din-din-din-din-din

E lei va giù, giù, giù

Io vado su, su, su

Ora la gang è piena di vestiti (Yeah)

Pieni di thot che ci fanno i sorrisi (Yeah)

Pieni di flow, ma non sono in leasing (Yeah)

Sugo per Iskido Gang

[Ritornello: Mambolosco]

Quando parte il fischietto devi andare

Giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Fallo

Si è presa un cartellino giallo

Pensavo che sapesse farlo

Giù, giù, giù, giù, giù

Basta una parola soltanto

Gi-Giù, giù, giù, giù, giù

Gli ho detto di farlo e l'ha fatto