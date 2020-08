Taylor Swift eguaglia un record di Barbra Streisand grazie a "Folklore": sono le uniche due cantanti al mondo

Di Alberto Graziola giovedì 13 agosto 2020

Taylor Swift e Barbra Streisand sono le due uniche donne al mondo ad aver ottenuto questo risultato

Certificato il boom dell'ultimo album di Taylor Swift, rilasciato a sorpresa. Folklore è in vetta alla Billboard 200 per la seconda settimana di seguito. È il sesto album della Swift a registrare due o più settimane in cima alla classifica degli album nella Billboard 200. E questo le permette di raggiungere un altro record.

Da quando la Billboard 200 è stata introdotta nel marzo 1956, solo 11 artisti hanno pubblicato sei o più album che avevano più settimane al numero 1. Il conteggio include solo due donne: Taylor Swift e Barbra Streisand.

Ecco l'analisi precisa.

Barbra Streisand: Sei degli undici album della diva leggendaria sono rimasti più settimane in vetta. I suoi album n. 1 più longevi sono la colonna sonora di A Star Is Born, sulla quale ha condiviso i conti con Kris Kristofferson (sei settimane nel 1977) e People (cinque settimane nel 1964).

Taylor Swift: sei dei sette album della Swift hanno trascorso più settimane in vetta. I suoi numeri 1 più longevi sono Fearless (11 settimane nel 2008-09), Red (sette settimane nel 2012-13) e Speak Now (sei settimane nel 2010-11). L'unico album di Swift a perdere la vetta dopo una sola settimana è Lover (2019).