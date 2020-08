Kamala Harris, la sua playlist con 46 brani: "Ecco le canzoni che ascolto in macchina durante la campagna di quest'estate"

Di Alberto Graziola giovedì 13 agosto 2020

Kamala Harris, le canzoni preferite dalla candidata alla vicepresidenza per le elezioni presidenziali del 2020

In queste ore si parla molto di Kamala Harris, politica statunitense, una delle due senatrici per lo Stato della California, ed esponente del Partito Democratico. La donna è stata indicata e scelta dal candidato democratico Joe Biden come candidata alla vicepresidenza per le elezioni presidenziali del 2020. La donna, pochi giorni fa, aveva condiviso una playlist delle canzoni che ascolta mentre viaggia per il paese.

"Sono fermamente convinta che tutti quanti abbiamo bisogno di trovare il tempo per ballare, cantare e scuotere un po' la testa, quindi condivido le canzoni che ascolto in macchina durante la campagna di quest'estate. Che si tratti di guidare da Sacramento a Reno o da Dubuque a Chicago, questa playlist mi fa sempre sentire bene"

Si tratta di 46 canzoni piene di allegria, con messaggi edificanti, dal sapore anche estivo con un chiaro segno affermativo di ottimismo personale e comunitario e positività di fondo. Tra gli artisti troviamo Prince, James Brown, Stevie Wonder, Funkadelic, Bob Marley, Ozuna e Bad Bunny, Ariana Grande, Beyonce, India, Arie e Betty Who.

Piccola curiosità: nel 2017, come riportato da Rolling Stone, la Harris ha curato una playlist per il mese della musica afroamericana. Di recente, tuttavia, è entrata in una micro-gaffe senza senso quando ha elencato Tupac e Notorious BIG come artisti che ascoltava al college, nonostante si fosse laureata alla Howard University prima che la carriera di entrambi i cantanti decollasse.

Qui sotto tutte le canzoni scelte da Kamala Harris:

“Work That” – Mary J. Blige

“Like A Girl” – Lizzo

“Make it Better” – Anderson .Paak ft. Smokey Robinson

“Sun Is Shining” – Bob Marley & the Wailers

“Before I Let Go (Live)” – Beyoncé

“Push It” – Salt-N-Pepa

“Girl” – Destiny’s Child

“What If” – India.Arie

“Day Dreaming” – Aretha Franklin

“How Long Do I Have To Wait For You?” – Sharon Jones & The Dap- Kings

“Kiss” – Prince

“Preach” – John Legend

“Night Drive” – Ari Lennox

“Girls Like You (feat Cardi B)” – Maroon 5, Cardi B.

“Can I Kick It?” – A Tribe Called Quest

“One Nation Under A Groove” – Funkadelic

“Somebody Loves You” – Betty Who

“NASA” – Ariana Grande

“Higher” – DJ Khaled feat. Nipsey Hussle and John Legend

“Cold Sweat” – James Brown

“Pastime Paradise” – Stevie Wonder

“Let Me Rock'” – Marc Bassy (Oakland)

“Dark Skin Women” – GoldLink (DC)

“Freedom (feat. Kendrick Lamar)” – Beyoncé, Kendrick Lamar

“Reachin’ 2 Much ft. Lalah Hathaway” – Anderson.Paak

“In the Air Tonight” – Phil Collins

“My Soul on Fire” – Laverne Baker

“Journey In Satchidananda” – Alice Coltrane

“Groceries” – Chance the Rapper

“Booed Up” – Ella Mai

“Talk” – Khalid

“Be Careful (clean)” – Cardi B

“Boy with Luv” – BTS ft. Halsey

“Earfquake” – Tyler, the Creator

“Ride Natty Ride” – Bob Marley and the Wailers

“Patience” – Tame Impala

“Baila Baila Baila” – Ozuna

“MIA” – Bad Bunny

“Chan Chan” – Buena Vista Social Club

“Ain’t No Stoppin Us Now” – McFadden and Whitehead

“Everybody Loves the Sunshine” – Roy Ayers

“Zulu Screams” – GoldLink

“A Change is Gonna Come” – Sam Cooke

“Toast” – Koffee

“Got to be Real” – Cheryl Lynn

“Closer” – Goapele