I Muse piangono la loro fan Bianca, scomparsa in un incidente stradale: ecco le loro parole su Instagram

Siamo sconvolti nell'apprendere della scomparsa di una delle nostre più grandi fan, Bianca Bonzi. Bianca era a quasi tutti i nostri concerti europei e dormiva fuori per essere sicura di avere un posto in prima fila, sulla barriera. Non vedevamo l'ora di vedere la sua parrucca rosa accesa nel mare di persone, sempre così felice e cantando insieme. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia di Bianca e a tutte le vite che ha toccato. RIP Bianca ci mancherai. Matt, Dom e Chris