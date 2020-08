Nadia Toffa, la canzone "Donna altalena" in uscita nel giorno dell'anniversario della sua morte e il ricordo intenso della mamma Margherita

Di Alberto Graziola giovedì 13 agosto 2020

Nadia Toffa, un anno dalla morte dell'invita e conduttrice de Le Iene: oggi, 13 agosto, è disponibile la sua canzone "Donna altalena"

Il 13 agosto 2019 arrivava la notizia della scomparsa di Nadia Toffa. Una doccia gelata per molti, la speranza infranta di guarigione per una delle inviate e conduttrici più amate de Le Iene che aveva fatto, del suo sorriso e della sua grinta vitale, caratteristiche principali. Questa sera, su Italia 1, andrà in onda uno speciale del programma, dedicato proprio a Nadia Toffa, in occasione del primo anniversario dalla sua morte. Via social, la madre Margherita ha condiviso un ricordo e un pensiero per la figlia, annunciando l'attesa uscita della canzone "Donna altalena", alla quale Nadia era particolarmente legata:



Cara Nadia, oggi è un anno che hai lasciato un vuoto in tutti noi.

Il tuo amore, il tuo coraggio e la tua forza rimangono però ancora vividi e presenti nella nostra quotidianità. Ogni giorno ti ricordiamo e cerchiamo di renderti onore. Hai combattuto a testa alta e con il sorriso fino all'ultimo, divenendo un esempio per tante persone. Nella tua vita ti sei sempre battuta per stare dalla parte dei più deboli, hai lottato per rendere il mondo un posto migliore, investendo tempo e passione. Non ti saremo mai abbastanza grati per questo e per l'affetto che ci hai sempre regalato.

Oggi finalmente esce la tua canzone, che tanto desideravi farci ascoltare:

“Nadia Toffa - Donna Altalena”

https://youtu.be/pGismkocvNw

Disponibile dal 13 Agosto su tutte le piattaforme digitali.

Non smetterai mai di vivere nei nostri cuori. ❤️

- Mamma Margherita

Cliccate qui per ascoltare la canzone