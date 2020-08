Il nuovo singolo delle Blackpink featuring Selena Gomez in uscita il 28 agosto 2020

Di Alberto Graziola giovedì 13 agosto 2020

Selena Gomez nel nuovo singolo delle Blackpink

Selena Gomez ha collaborato con le Blackpink in occasione dell'uscita del loro nuovo singolo. L'annuncio ufficiale è stato fatto in queste ore direttamente dall'account ufficiale della girlband. Smentita così la voce che indicava Ariana Grande come possibile featuring del pezzo.

Non si sa nulla per ora, in merito al titolo. La canzone, invece, sarà disponibile dal 28 agosto 2020.

Per la Blackpink è un momento d'oro, calcolando anche il grande successo internazionale ottenuto dal brano inciso insieme a Lady Gaga per Chromatica, Sour Candy, in grado di scalare la classifica iTunes in pochissime ore dal rilascio e con record conseguente di visualizzazioni dell'audio su YouTube.