CeeLo Green contro Megan Thee Stallion e Cardi B? Il rapper si scusa via Instagram

Di Alberto Graziola mercoledì 12 agosto 2020

nicki Minaj, Megan Thee Stallion e Cardi B criticate da CeeLo Green

Cee Lo Green, in una recente intervista per Far Out, ha espresso la propria delusione nei confronti di alcune rapper dei giorni d'oggi. L'artista, volto noto anche per essere stato coach a The Voice Usa, ha rivelato il suo punto di vista, in maniera particolarmente chiara:

"Molta musica oggi è molto infelice e deludente a livello personale e morale. C'era una tempo in cui eravamo abbastanza esperti da codificare certe cose. Potevamo esprimere a coloro a cui era destinato il messaggio con uno stile del linguaggio. Ma ora la musica è spudorata, è pura ferocia. Siamo adulti. Ci dovrebbe essere un tempo e un luogo per i contenuti per adulti. In quanto adulti e artisti, dovremmo almeno cercare di essere reciprocamente partner di responsabilità in qualche modo. Gli stereotipi che vengono celebrati e perpetuati, alla fine rendono la percezione di una realtà. Sta privando del diritto di fare qualcosa e ha causato molti problemi"

Poi, entrando nello specifico, ha continuato

"Ci sono "Capi di Stato e personalità" come Nicki Minaj o qualcuno che è lassù in lode: successo, visibilità, una piattaforma per influenzare. Nicki potrebbe essere efficace in tanti altri modi costruttivi, ma sembra disperata. Anche l'attenzione è una droga e la concorrenza è intorno. Cardi B e Megan Thee Stallion, stanno facendo più o meno simili gesti salaci per mettersi in mostra. Capisco, la donna indipendente e il controllo, la femminilità divina e l'espressione sessuale. Capisco tutto ma a che prezzo?"

Dopo il clamore delle sue dichiarazioni, il rapper ha scelto di usare Instagram per rettificare le sue parole e la sua posizione, sottolineando il suo sostegno e supporto alle colleghe: