Le canzoni dell'estate 2020: quali sono i tormentoni? Da "Karaoke" a "Ciclone"

Di Alberto Graziola mercoledì 12 agosto 2020

Quali sono i tormentoni dell'estate 2020? Ecco le canzoni più ascoltate e trasmesse dalle radio

Dopo i primi mesi dell'anno congelati dall'emergenza Coronavirus con poche uscite e rilasci discografici, l'estate 2020 ha segnato un vero e proprio ritorno della musica, con decine di pubblicazioni che hanno strizzato l'occhio alla categoria "tormentone 2020". Sono molti i pezzi usciti nelle scorse settimane e, a metà agosto, possiamo già avere una prima idea dei brani che hanno maggiormente ottenuto il riscontro del pubblico e delle radio.

A poter sorridere e gustarsi del successo, possiamo sicuramente trovare i Boomdabash e Alessandra Amoroso che hanno servito una canzone ascoltatissima e colonna sonora di questa stagione. Parliamo di Karaoke, nuovo singolo dopo la buona attenzione ottenuta con la loro precedente collaborazione, Mambo salentino. Karaoke ha fatto centro ed è una delle hit di questa estate.

Bene anche Elodie che, a distanza di poco dalla sua Guaranà, ha pubblicato "Ciclone", un pezzo estivo dal sapore malinconico che ha conquistato, giorno dopo giorno, radio e pubblico. Con lei la sicurezza di Takagi e Ketra, Gipsy kings e Mariah.

Uscito durante il periodo della sua partecipazione ad Amici Speciali, Irama è tornato al successo grazie a "Mediterranea", tra le prime uscite di questa estate 2020.

Non possiamo non citare Baby K che, con il featuring di Chiara Ferragni, ha pubblicato "Non mi basta più", anche colonna sonora di uno spot tv. Attenzione mediatica importante e sicuramente nella top ten delle hit estive.

Grande attesa per "La Isla", cantata da Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri che, però, non sta brillando in classifica (questa settimana, nella chart Fimi, si trovano alla 42).

Benissimo Rocco Hunt con Ana Mena che hanno sfornato un pezzo perfetto per l'estate, A un passo dalla luna (che uscirà anche nella versione spagnola) e che questa settimana è al primo posto della classifica dei singoli più venduti.

Sale Jerusalema, hit con tutte le carte in regola per sfondare ancora di più nelle prossime settimane e diventare viralissima.

J-Ax con Una voglia assurda non ha bissato il successo delle sue precedenti hit: attualmente si trova alla 42.

Vienimi (a ballare) di Aiello sta macinando più ascolti e attenzione, in queste settimane, e non sta passando inosservata.

Guapo, il singolo di Anna Tatangelo feat. Geolier, ha ottenuto un buon riscontro di visualizzazioni del video ma, al momento, non ha brillato nella chart Fimi.

Fred De Palma si è fatto affiancare da Anitta per Paloma per cercare di bissare il successo di "Una volta ancora" (con Ana Mena, ora accanto a Rocco Hunt).

In attesa di aggiornare il pezzo e capire come si comporteranno queste canzoni nelle prossime settimane, qual è il vostro tormentone di questa estate 2020?