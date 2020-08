Arisa ha voglia di "Ricominciare ancora" e noi non aspettavamo altro

Di Alberto Graziola mercoledì 12 agosto 2020

"Ricominciare ancora", il nuovo singolo di Arisa e la nascita dell'etichetta Pipshow

Ricominciare ancora è il titolo del nuovo singolo di Arisa che segna una nuova fase nella sua carriera. Come raccontato dalla stessa cantante

“Durante il lockdown ho maturato la decisione di mettermi in proprio e autoprodurmi. Pipshow, che pubblica questo singolo, è la mia etichetta”.

Scritto da Federica Abbate e Claudia Franchini, il brano è il ritorno sulle scene musicali della cantante, dopo il rilascio del suo album per la Sugar, Una nuova Rosalba in città, uscito nel 2019 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con "Mi sento bene". Il disco, sfortunatamente, non ha ottenuto il successo meritato, nonostante la presenza, all'interno, di brani decisamente orecchiabili e intensi (come "La domenica dell'anima").

E così, Arisa ha scelto un'altra direzione ed è nata l'intenzione di autoprodursi e di fondare la sua etichetta, appunto, la Pipshow.

Inoltre, in queste settimane difficili soffocate dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, Arisa ha deciso di mettersi in gioco e di portare la sua musica dal vivo, per l'Italia, con una serie di concerti che sono una boccata d'ossigeno.

Lei stessa ha ammesso il desiderio di proporsi, con una giusta canzone, per il Festival di Sanremo 2021 e rivederla sul palco dell'Ariston ottenendo il successo e il riscontro che merita, sarebbe il giusto prossimo capitolo di questa carriera, una sorta di 2.0, di "ricominciare" e di riprendersi i primi posti nelle classifiche.

La voce di Arisa non è in discussione e, accompagnata dai giusti brani, ha tutto il diritto di scalare le charts e tornare a far sue le radio.

Eclettica, in grado di passare dalle ballad a brani con ritmi più energici (da Mi sento bene a Tam Tam per prendere in considerazione gli ultimi estratti), Arisa è una delle voci più intense che abbiamo. L'augurio è che questo segni per lei un nuovo inizio, un "ricominciare ancora" ad ottenere il riscontro meritato.