Ma Fareshi: il nuovo singolo di Ski & Wok (Testo e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 12 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Ski e Wok.

Ski & Wok sono due trapper romani di 21 anni che, il 7 agosto 2020, hanno pubblicato un nuovo singolo intitolato Ma Fareshi, prodotto da Sick Luke.

Il duo trap composto da Vittorio Polazzo, vero nome di Ski, e Andrea Mazzanti, nome all'anagrafe di Wok, ha cominciato a pubblicare singoli su YouTube nel 2019. Gli altri singoli disponibili su Spotify sono Ronaldinho e Poppin Poppin.

Nel 2020, Ski & Wok hanno pubblicato anche altri due singoli realizzati in collaborazione con il trapper romano Gallagher, intitolati SuWoo e Amiri Rosa.

Per quanto riguarda il titolo della canzone, Fareshi è una parola resa popolare da Ski & Wok e diventata virale anche su TikTok: si tratta di un'"italianizzazione" dell'espressione Fuck that shit. Nel 2019, il duo romano ha pubblicato una canzone dal titolo simile a Ma Fareshi ossia Fareshi, praticamente un marchio di fabbrica dei due trapper.

Di seguito, trovate il testo di Ma Fareshi; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video ufficiale.

Ski e Wok - Ma Fareshi: il testo

After, party

Disco, grammi

Cocco, no cappin'

Ce l'ho attaccata ai piedi perché sono il boss del poppin'

Poppin', poppin'

Faccio triplicare i conti

Fareshi se non parli di soldi

Fareshi se non mi parli di soldi

No il logo, tutti pazzi per il cocco

Vanno tutti pazzi per il cocco

Lei è loca, lui è loco

Fareshì, tutti pazzi per il cocco.

Lui si chiama Pablo, lei si chiama Bianca

Si sono beccati nel club, hanno fatto festa

Capo dello slang ma non sono un gangsta

Nueve nueve il logo, fumo con i rasta

A capo dello slang bitch, ho solo 20 anni

Esco da Chanel e fanno flash i paparazzi

Penso fareshi, 24/7

Colpo di tacco sotto al sette

Catene al collo, ballano la salsa

Non faccio beef, i tuoi chain sono di plastica

La tua ragazza mi odia perché sa che sto frescando

Troppo drip addosso, in strada mi sento osservato.

After, party

Disco, grammi

Cocco, no cappin'

Ce l'ho attaccata ai piedi perché sono il boss del poppin'

Poppin', poppin'

Faccio triplicare i conti

Fareshi se non parli di soldi

Fareshi se non mi parli di soldi.