Cardi B e il presunto complimento "indiretto" a Nicki Minaj

Di Alberto Graziola martedì 11 agosto 2020

Cardi B sembra aver parlato di Nicki Minaj in una recente intervista...

Il gossip le vede rivali e imputa il clou della loro rivalità durante una festa, un paio di anni fa, nella quale ci sarebbe stato uno scontro tra le due. Stiamo parlando di Cardi B e Nicki Minaj, due rapper che dominano la scena musicale. In una recente intervista per Apple Music, però, sembra che Cardi B si sia complimentata con la collega, seppure in maniera indiretta, senza mai nominarla.

“Quando ero più giovane, quando avevo otto ... No aspetta, sto mentendo. Quando avevo sei, sette, otto anni, c'erano molte donne rapper diverse. E poi c'è stato un tempo in cui non c'erano affatto rapper femminili. Dovevo continuare a riprodurre le canzoni dei primi anni 2000. Ero costretta a continuare a riprodurle, a riprodurle, a riprodurle perché per un po 'non c'è stata nessuna rapper donna...

Poi, ecco la dichiarazione che è stata letta come un riferimento alla Minaj: