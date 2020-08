Martin Birch è morto: è stato il produttore degli album degli Iron Maiden e dei Deep Purple

Nella sua lunga carriera, Martin Birch aveva prodotto nove album consecutivi degli Iron Maiden e alcuni dischi dei Deep Purple, Rainbow e Black Sabbath. L'uomo è morto all'età di 71 anni.

La notizia è stata confermata da David Coverdale.

Birch ha prodotto anche i primi sei album dei Whitesnake.

Martin ha prodotto tutti gli album degli Iron Maiden, da Killers del 1981 a Fear of the Dark del 1992, e ha progettato o prodotto quasi una dozzina di album dei Deep Purple. Questo il suo pensiero e la sua filosofia sulle lunghe collaborazione con gli artisti:

"Sicuramente penso che puoi ottenere il massimo da una band solo se la conosci davvero bene, molto in profondità. I produttori occasionali che fanno un album con una band, poi passano a un'altra, sono destinati a fare qualcosa di piuttosto superficiale. I risultati sono sempre brillanti, eccellenti al momento, ma ti rendi conto in seguito che i veri colori della band non escono e l'album perde rapidamente il suo prestigio ".