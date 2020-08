Slipknot, l'identità di Tortilla Man è stata scoperta? Ecco chi potrebbe essere...

Di Alberto Graziola domenica 9 agosto 2020

Tortilla Man degli Slipknot, ecco chi è

Il sito inglese ufficiale del merchandise degli Slipknot accetta i preordini per quello che chiama "Pfaff Neck Gaiter Face Cover". Tra gli oggetti, anche il design della maschera indossata dall'ultima recluta della band, il percussionista soprannominato "Tortilla Man, realizzata in tessuto elastico morbido e traspirante.

E' entrato nel gruppo 15 mesi fa, quando è apparso per la prima volta nel video del singolo di ritorno "Unsainted". Da allora, ci sono state molte speculazioni sul suo nome, con alcuni fan impegnati nel cercare di elaborare la vera identità dell'ultima recluta della band.

E gli indizi convergono sul polistrumentista Michael Pfaff. Pfaff ha suonato le tastiere con Crahan nella band Dirty Little Rabbits ed è anche un membro del duo The Snacks.

Il nome di Pfaff come "Tortilla man" è stato menzionato per la prima volta nell'agosto 2019 quando il chitarrista Jim Root ha rilasciato un'intervista a "The Art And Span Show" in cui ha descritto l'uomo misterioso come "un pianista di livello mondiale" e "un grande percussionista "chi è "istruito nella musica ". Sembra che Pfaff sia stato presentato a Crahan anni fa da Sid Wilson, il che potrebbe spiegare perché Tortilla Man ha una chimica così buona sul palco con Sid e Clown. Inoltre, ha una corporatura e un'altezza simili a Tortilla Man, e Redditors ha scoperto che i membri della famiglia Pfaff stanno seguendo "#tortillaman" e altri hashtag sui social media relativi all'ultimo membro di SLIPKNOT.

Ma Crahan ha rifiutato di rivelare l'identità del misterioso nuovo membro della band in un'intervista con Kerrang! dicendo che erano "affari che non riguardavano nessuno".