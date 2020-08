Mannarino: il tour posticipato al 2021

Di Fabio Morasca venerdì 7 agosto 2020

Tutte le nuove date del tour di Mannarino.

A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese e alla luce delle relative disposizioni governative, il tour di Mannarino nei palasport è stato posticipato ad aprile 2021.

In fondo, trovate tutte le nuove date del tour di Mannarino, inizialmente previsto per l'autunno di quest'anno. I biglietti acquistati per le date del 2020 sono validi per le rispettive date riprogrammate al 2021.

Attualmente, Mannarino è al lavoro per quanto riguarda un nuovo album. L'ultimo lavoro di inediti del cantautore romano è Apriti Cielo, pubblicato nel 2017, che ha esordito direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti e che è stato certificato Disco di Platino. Il tour che ha visto protagonista Mannarino dopo la pubblicazione dell'album ha superato gli oltre 150 mila spettatori paganti.

Per quanto riguarda il 2020, invece, Mannarino sta ricoprendo il ruolo di presidente di giuria nella nona edizione di Bookciak, Azione! 2020, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, realizzato in collaborazione con il SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani).

Il premio, ideato da Gabriella Gallozzi, è riservato ai "bookciak", corti ispirati a romanzi e graphic novel realizzati da giovani filmmaker. La premiazione si svolgerà il prossimo 1° settembre al Lido di Venezia.

Mannarino - Tour 2021: le nuove date

Giovedì 8 aprile 2021 - Palazzo dello Sport – Roma

Venerdì 9 aprile 2021 - Palazzo dello Sport – Roma

Domenica 11 aprile 2021 - PalaPartenope - Napoli

Mercoledì 14 aprile 2021 - Mediolanum Forum - Milano

Domenica 18 aprile 2021 - Pala Alpitour - Torino

Venerdì 23 aprile 2021 - Mandela Forum - Firenze

Martedì 27 aprile 2021 - PalaFlorio - Bari

Venerdì 30 aprile 2021 - Pala Catania – Catania

Venerdì 8 ottobre 2021 - Arena di Verona – Verona