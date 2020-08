Quarantine, i Blink 182: il nuovo singolo incentrato sulla pandemia da Coronavirus

Di Alberto Graziola venerdì 7 agosto 2020

Blink 182, Quarantine: lyrics, significato canzone incentrata sulla pandemia da Coronavirus

Quarantine è il titolo del nuovo singolo dei Blink 182, uscito proprio in queste ore e primo brano per promuovere l'uscita del loro prossimo EP di inediti.

Come già intuibile dal titolo, la canzone è entrata sulla pandemia da Coronavirus che sta affliggendo il mondo intero in questi mesi.

Potete ascoltare la canzone qui sopra mentre, a seguire, testo e traduzione del pezzo.

Blink 182, Quarantine, Lyrics

[Chorus1]

Quarantine, fuck this disease

I’d rather be on Star Tours or stuck at the DMV

Quarantine, nah, not for me

I thought that things were fucked up in 2019

Fuck quarantine

[Verse 2]

Some people hit the bottle

Some people hit the books

Some people storm The Capitol

Some second guess parenthood

[Refrain2]

It'll disappear in April

Just like a miracle

We don't need social distance

We don’t need old people

So throw the shop doors open

And save our economy

We don't need ICU beds

Or PPE

[Chorus1]

Quarantine, fuck this disease

I'd rather watch some magic or do press in Germany

Quarantine, no, not for me

I thought that things were fucked up in 2019

Fuck quarantine

[Refrain2]

It'll disappear in April

Just like a miracle

We don't need social distance

We don't need old people

So throw the shop doors open

And save our economy

We don't need ICU beds

We don't need PPE

[Outro5]

Quarantine, fuck this disease

I’m never shaking hands again and don’t kiss me on the cheek

Fuck quarantine

Blink 182, Quarantine, Traduzione

Immagino di essere fortunato ad essere così f0ttutamente annoiato

E a nascondermi da questo antigene fantasma che vuole mandarci all'obitorio

Quarantena, fancul0 questa malattia

Preferirei essere su Star Tours o bloccato al DMV

Quarantena, nah, non per me

Ho pensato che le cose fossero andate male nel 2019

Fancul0 la quarantena

Alcune persone hanno si sono attaccate alla bottiglia

Alcune persone hanno riscoperto i libri

Alcune persone hanno preso d'assalto il Campidoglio

Qualcuno ha fatto una seconda ipotesi sulla genitorialità

Scomparirà ad aprile

Proprio come un miracolo

Non abbiamo bisogno della distanza sociale

Non abbiamo bisogno di persone anziane

Quindi apri le porte del negozio

E salva la nostra economia

Non abbiamo bisogno di letti in terapia intensiva

O DPI

Quarantena, fancul0 questa malattia

Preferirei guardare un po' di magia o fare stampa in Germania

Quarantena, no, non per me

Pensavo che le cose fossero andate male nel 2019

Fancul0 la quarantena

Scomparirà ad aprile

Proprio come un miracolo

Non abbiamo bisogno della distanza sociale

Non abbiamo bisogno dei vecchi

Quindi apri le porte del negozio

E salva la nostra economia

Non abbiamo bisogno di letti in terapia intensiva

Non abbiamo bisogno di DPI

Quarantena, fancul0 questa malattia

Non ti stringo mai più la mano e non mi baci sulla guancia

Fancul0 la quarantena