Madonna ricorda gli esordi e il successo: "Solo 35 dollari e un sogno"

Di Alberto Graziola venerdì 7 agosto 2020

Madonna e gli esordi a New York con soli 35 dollari in tasca: "Senza YouTube, senza Vine, Senza The Voice, Senza American Idol, senza la Disney. Solo 35 dollari e un sogno"

Via social, a pochi giorni dal suo compleanno, Madonna ha condiviso una sua vecchia foto con una scritta, aggiungendo un altro passaggio.

"Senza YouTube, senza Vine, Senza The Voice, Senza American Idol, senza la Disney. Solo 35 dollari e un sogno"

E la popstar, a scanso di equivoci, ha anche aggiunto:

"Senza nemmeno Instagram, Twitter, e Tik Tok!"

Così la cantante ha ribadito la sua capacità di ottenere il successo e di diventare una star a livello internazionale, riportando in auge quello che lei stessa ha sempre raccontato degli esordi e degli inizi. Era arrivata in città , a New York, a 20 anni, nel 1978, con soli 35 dollari in tasca. E, piano piano, ecco la scalata che l'ha portata ai livelli di oggi. Una sorta di favola moderna che lei ha ricordato, aggiungendo di non aver avuto (ai tempi) nessuna delle possibilità o scorciatoie di oggi: niente Disney dove fare gli esordi (vedi Christina Aguilera, Britney Spears o Justin Timberlake), niente talent show come The Voice o American Idol.

E, soprattutto, niente social che oggi hanno permesso, a molti, di brillare e ottenere un successo immediato.