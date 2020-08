Vuole andare al concerto di Francesca Michielin ma non sa come fare. Lei le risponde: "Ci organizziamo, dove state?"

"Il 12 agosto vorrei andare al concerto di Francesca Michielin con mia sorella. La domanda è COME CI ANDIAMO?"

E' tutto nato da questa frase, condivisa via Twitter. A notarla è stata proprio la cantante che gli ha risposto prima pubblicamente e poi con un messaggio privato.

"Ci organizziamo! Dove state?" ha chiesto la Michielin, con un Tweet. Poi, come si legge dallo screenshot, ecco il messaggio privato

"Ho degli amici che dovrebbero passare per di lì e portarvi al concerto! Keep in touch!"