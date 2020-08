Noel Gallagher: "Mi piacerebbe fare un album di cover"

E se Noel Gallagher scegliesse di incidere un album di cover? Con queste parole, l'ex Oasis ha raccontato di aver pensato di registrare un disco con alcuni classici rivisitati, dai The Smiths a Burt Bacharach.

"Mi piacerebbe fare un album di cover, ora avrò il mio studio e posso essere lì tutto il tempo, non c'è motivo per me nel non buttare giù una vecchia cover tra le 6 e le 7 di sera. Farei bene 'This Guy's In Love With You' di Burt Bacharach e 'There Is A Light That Never Goes Out' by The Smiths e una canzone di una band di Liverpool, gli Shack"