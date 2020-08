Statt Zitt: il nuovo singolo di Vale Lambo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca mercoledì 5 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Vale Lambo.

Dal 4 agosto, è disponibile il nuovo singolo di Vale Lambo, intitolato Statt Zitt, il primo pubblicato su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

Il singolo, prodotto da Yung Snapp, è una prima anticipazione del nuovo album del rapper napoletano 29enne.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Vale Lambo riguardanti il significato e il sound di Statt Zitt:

Il titolo è anzitutto un intercalare tra amici, che diventa pure un concetto. In questa canzone, racconto gli effetti dei due anni di mia assenza discografica. Quando sei tra persone fidate e parli di cose importanti, scabrose, pericolose, fai affermazioni con la raccomandazione di custodirle e tenerle segrete. Di tacere. Stando zitti appunto. L’intercalare accomuna me e coloro che mi sono stati più vicini in questi ultimi tempi. Un periodo in cui nell’ambiente musicale svariate malelingue dicevano che fossi morto. Macché! Quando?! Per questa ragione, con il producer Yung Snapp, abbiamo creduto in un beat quasi violento. L’impatto ritmico è dirompente e desideravo tanto fosse così: un ariete per aprire il lungo silenzio. Ci siamo ispirati a un groove anni ’90 che abbiamo elaborato a nostro gusto.

Di seguito, trovate il testo di Statt Zitt.

Vale Lambo - Statt Zitt: il testo

So duj ann ca c manc a miezz a vij

Pur si nun fann o nomm

Sann buon o nomm mij

Nun ave paur ij veng ropp re Co'Sang

Nun è asciut nient e nuov vien aropp a Vale Lamb.

Marò chell è na pret statt zitt

Si tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos sinò abbusc statt zitt

Marò chell è na pret statt zitt

Si tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos sinò abbusc statt zitt.

Sparangell ne vir so criatur

S cacn nguoll comm cacn e picciun

A fa o rap chist è fort

Pur si par o pesc

Ndo rion po trasì ma ringraziamm Angiolett

Mo m serv n’avvocat a music nu pav

Facc e muort mill e cinc

Totò puortm e renar

Te pigliat a na uaglion che m par na cambial

Tu m può chiammà babbucc

Song o re a Secondiglian

C truov int o rion e fantasm m salutn

E guardij nda Renault ne cag nisciun

Int a l’uocchij suoj vec si m ten ngann

Mo m l’add purtà cash

Sett e miezz avuot o banc.

Marò chell è na pret statt zitt

Si tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos sinò abbusc statt zitt

Marò chell è na pret statt zitt

Si tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos sinò abbusc.

Gucci e Louis Vuitton p fa nu par e storij

A uaglion toj cio vo

Pcche nun ta chiav bon

Parlat e miezz a vij ma nun sit e miezz a vij

Acalm a cernier amò pcche agg fa o pipì

Amo la mia vita come Dolce & Gabbana

Se chiami non rispondo sono a Copacabana

Lambo la la la

Uh la la la

Sono leggendario sulla base come crack marijuana

Aro stamm e cas fors e megl ca nun c tras

E bomb sotto casa

Scherzo fatt na risat

M’allen cu Tyson e mann o manicomio

Song asciut a rint e fogn

Co Ferrari California.

Marò chell è na pret statt zitt

Si tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos sinò abbusc statt zitt

Marò chell è na pret statt zitt

Si tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos sinò abbusc statt zitt.