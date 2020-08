Mariah Carey, Vision of love: oggi, 30 anni fa, il brano raggiungeva il primo posto in America

Di Alberto Graziola martedì 4 agosto 2020

Vision of love di Mariah Carey raggiunge il primo posto nei singoli in America: era il 4 agosto 1990

30 anni fa, il 4 agosto 1990, Mariah Carey iniziava la sua permanenza, per quattro settimane, al numero 1 della classifica dei singoli statunitensi con "Vision Of Love", il suo singolo di debutto. Il brano è stato nominato per tre Grammy Awards alla 33a cerimonia annuale, tenutasi il 20 febbraio 1991: Record of the Year, Song of the Year e Best Female Pop Vocal Performance, vincendo quest'ultima categoria.

Scritto dalla stessa Carey insieme a Ben Margulies, "Vision of Love" è stato pubblicato come singolo principale dall'album di debutto omonimo di Mariah, il 15 maggio 1990. Dopo essere stato presentato sul nastro demo di Carey per la Columbia, il brano è stato ri-registrato e prodotto da Rhett Lawrence e Narada Michael Walden. Il pezzo descrive una relazione sia passata che presente con un amante: Carey descrive la "visione dell'amore" che sognava, così come l'amore presente che prova per lui.

Il video è stato girato nell'aprile 1990. Si vede Mariah Carey in una grande cattedrale, dove medita e canta da una grande vetrata. "Vision of Love" è stato eseguito in diverse occasioni televisive e di premiazione, come The Arsenio Hall Show, Good Morning America e il 33 ° Annual Grammy Awards.

La canzone ha conquistato la vetta delle classifiche dei singoli in Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove, come già anticipato, ha trascorso quattro settimane in cima alla classifica.

Come è nata "Vision of love"

Dopo aver composto una canzone con Gavin Christopher, Mariah Carey ha incontrato un giovane batterista e cantautore, Ben Margulies. Dopo essersi incontrati e diventati amici, la coppia ha iniziato a trascorrere del tempo nel vecchio studio di suo padre, scrivendo materiale e componendo nuove canzoni. Insieme, la prima canzone che hanno concluso è stata "Here We Go Around Again". Sebbene la canzone sia stata la prima composizione di Carey, non è mai stata registrata. Con il passare degli anni, avevano composto sette canzoni per il demo tape di Carey; tra queste c'era la versione grezza e incompiuta di "Vision of Love". In un'intervista a Fred Bronson, Carey ha descritto come si è incontrata e ha iniziato a lavorare con Margulies:

Avevamo bisogno di qualcuno che suonasse le tastiere per una canzone che ho fatto con Gavin Christopher. Abbiamo chiamato qualcuno e non poteva venire, quindi per caso siamo incappati in Ben. E' arrivato alla sessione e non sapeva davvero suonare le tastiere molto bene - è davvero più un batterista - ma dopo quel giorno, ci siamo tenuti in contatto e abbiamo semplicemente avuto un clic come autori.

Mariah Carey, Vision of love, Lyrics

Treated me kind

Sweet destiny

Carried me through desperation

To the one that was waiting for me

It took so long

Still I believed

Somehow the one that I needed

Would find me eventually

I had a vision of love

And it was all that you've given to me

Prayed through the nights

Felt so alone

Suffered through alienation

Carried the weight on my own

Had to be strong

So I believed

And now I know I've succeeded

In finding the place I conceived

I had a vision of love

And it was all that you've given to me

I had a vision of love

And it was all that you've given me

I've realized a dream

And I visualized

The love that came to be

Feel so alive

I'm so thankful that I've received

The answer that heaven has sent down to me

You treated me kind

Sweet destiny

And I'll be eternally grateful

Holding you so close to me

Prayed through the nights

So faithfully

Knowing the one that I needed

Would find me eventually

I had a vision of love

And it was all that you've given to me

I had a vision of love

And it was all that you turned out to be

Mariah Carey, Vision of love, Traduzione

Mi hai trattato gentilmente

Dolce destino

Mi hai portata dalla disperazione

Verso colui che mi stava aspettando

Ci è voluto tanto tempo

Ancora ci credevo

In qualche modo colui di cui avevo bisogno

Mi avrebbe alla fine trovata

Ho avuto una visione d'amore

Ed è stato tutto quello che mi hai dato

Ho pregato durante le notti

Mi sono sentita così sola

Ho sofferto di alienazione

Ho portato il peso da sola

Dovevo essere forte

Così ho creduto

E ora so che ci sono riuscita

A trovare il posto che ho concepito inizialmente

Ho avuto una visione d'amore

Ed è stato tutto quello che mi hai dato

Ho avuto una visione d'amore

Ed è stato tutto quello che mi hai dato

Ho dato vita a un sogno

E ho visualizzato

L'amore che sarebbe arrivato

Sentirmi così viva

Sono così grata di quello che ho ricevuto

La risposta che il cielo

Ha mandato a me

Mi hai trattato gentilmente

Dolce destino

Mi hai portata dalla disperazione

Verso colui che mi stava aspettando

Ci è voluto tanto tempo

Ancora ci credevo

In qualche modo colui di cui avevo bisogno

Mi avrebbe alla fine trovata

Ho avuto una visione d'amore

Ed è stato tutto quello che mi hai dato

Ho avuto una visione d'amore

Ed era tutto ciò che

Si è rivelato essere