Katy Perry, Smile: ecco qual è la sua canzone preferita del nuovo album

Di Alberto Graziola martedì 4 agosto 2020

Qual è la canzone preferita da Katy Perry nel nuovo albu, Smile?

L'album Smile di Katy Perry doveva uscire il 14 agosto ma, pochi giorni fa, è arrivato all'annuncio di un ritardo di due settimane sul rilascio del disco. E così, la nuova data è fissato il 28 agosto prossimo. In compenso, proprio il 14 di questo mese verrà rilasciato il video ufficiale della titletrack che, ahimè, ha debuttato solo al 121esimo posto della Billboard Hot 100.

La cantante, intanto, si è raccontata con i fan e ha parlato del suo imminente disco di inediti, svelando quale sia la sua traccia preferita:

'What Makes a Woman' è una delle mie canzoni preferite dell'album. È una bella canzone su come le donne siano così versatili, adattabili a tutto e incredibili. Sto realizzando un nuovo livello di ciò proprio ora che sto per dare la vita e diventare madre. Mi piace il panorama sonoro della canzone perché è un po' più acustico, mi piacerebbe andare di più in quella direzione in futuro. E' l'ultima canzone del disco, forse essere nel finale è solo un inizio, sapete cosa intendo, no?"

E Katy ha anche parlato delle canzoni "pensierose e potenzianti" del suo album, ma ha confessato che "Cry About It Later" non è una di quelle:

È una bellissima canzone perché è un po '... ci sono molte canzoni pensierose che danno forza, nel disco, ma questa è, sai, a volte devi avere un paio di drink per non pensare a cosa stai cercando di superare - e pensare a cosa stai cercando di ottenere

E il brano preferito di Orlando Bloom, il suo compagno?