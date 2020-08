Cats, il film? "Ridicolo", secondo Andrew Lloyd Webber

Di Alberto Graziola lunedì 3 agosto 2020

Cats stroncato anche da Andrew Lloyd Webber

Aspettative alte e un risultato inaspettato e deludente sotto ogni punto di vista. Parliamo di "Cats", la pellicola uscita nel 2019, presa di mira dai critici e sonoro flop al botteghino.

In una recente intervista per il Sunday Times, Andrew Lloyd Webber, compositore del musical originale, ha condiviso lo stesso sentimento della critica quando parlando dell'adattamento per il grande schermo.

"Il problema con il film è stato che Tom Hooper ha deciso di non voler coinvolgere nessuno che, invece, era coinvolto nello show originale. E il tutto è stato ridicolo."

Nonostante il cast stellare (Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson), la pellicola è stato criticato in modo feroce e il flop al botteghino ha fatto perdere alla Universal circa 113 milioni di dollari. Corden ha anche affermato in un'intervista di non aver visto il film ma di aver sentito che era terribile.

Fin dalle anteprima, il pubblico ha ironizzato e sbertucciato gli "effetti visivi" che trasformavano i gatti in sembianze umane. A quel punto hanno messo mano al film per migliorare il tutto ma il risultato finale è stato comunque disastroso.