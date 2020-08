Lutto per Frank Ocean: è morto il fratello minore in un incidente d'auto

Di Alberto Graziola lunedì 3 agosto 2020

Frank Ocean, è morto il fratello minore Ryan Breaux: aveva appena 18 anni

Ryan Breaux era il fratello minore di Frank Ocean ed è scomparso, in un incidente stradale, nel weekend. Il ragazzo era il secondo figlio di Katonya Breaux: lui e Frank avevano un rapporto molto stretto. La canzone di Ocean, "Orion", è ampiamente pensata e scritta pensando a suo fratello.

“I remember when you were born/Ohhh, how happy I was/cause If it didn’t go as I planned it/At least you’d double my chances… But promise big bro one thing, That you won’t go wasting time/ won’t go wasting time/ (no) that you won’t go wasting time/ Won’t go wasting time/Don’t go wasting it.”

"Ricordo quando sei nato / Ohhh, quanto ero felice / Se non fosse andato come avevo pianificato / Almeno avresti raddoppiato le mie possibilità ... Ma prometti al tuo fratello maggiore una cosa, che non perderai tempo / non perderai tempo / (no) non perderai tempo / non perderai tempo / non sprecarlo".

La voce di Breaux è anche presente in "Futura Free" dall'album di Ocean, Blond.

Secondo quanto emerso dall'incidente, BC7 ha raccontato che due persone sono morte in un incidente d'auto a Thousand Oaks, in California. In base alle prime indagini, la loro auto “sembra aver abbandonato la carreggiata ed essersi scontrata con un albero". La forza dell'incidente ha causato la rottura della macchina a metà ed è stata trovata avvolta dalle fiamme. Entrambe le persone in macchina sono state dichiarate morte.

Ryan aveva appena 18 anni.