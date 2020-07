Perdere l'amore, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri: lunedì il duetto in radio #ilovemyradio2020

Di Alberto Graziola venerdì 31 luglio 2020

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Perdere l'amore: il duetto in radio da lunedì 3 agosto 2020

Durante il Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro ha potuto coronare uno dei suoi sogni: duettare con Massimo Ranieri sulle note di "Perdere l'amore". L'esibizione, intensa ed emozionante, ha visto il cantante di Latina dividere il palco con uno dei suoi miti in assoluto della musica italiana. Ebbene, a distanza di mesi dal live, il pezzo sarà ufficialmente in radio a partire da lunedì 3 agosto 2020.

L'annuncio è stato fatto, via social, da Tiziano Ferro, con l'immagine sua e di Ranieri impressa su una tazza. Immancabile la scritta "Lasciami gridare" tratta proprio dal pezzo.

La mia tazza preferita!

𝙋𝙚𝙧𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙇´𝙖𝙢𝙤𝙧𝙚 ᴄᴏɴ 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐑𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢

Da lunedì in radio, solo per @ilovemyradio2020

@ranieri_official

#massimoranieri #perderelamore #ilovemyradio #1988

Perdere l'amore ha vinto il Festival di Sanremo 1988.

Qui sotto l'audio originale e il testo della canzone.

Perdere l'amore, Testo

E adesso andate via

Voglio restare solo

Con la malinconia

Volare nel suo cielo

Non chiesi mai chi eri

Perché scegliesti me

Me che fino a ieri

Credevo fossi un re

Perdere l'amore

Quando si fa sera

Quando tra i capelli

Un po' d'argento li colora

Rischi di impazzire

Può scoppiarti il cuore

Perdere una donna

E avere voglia di morire

Lasciami gridare

Rinnegare il cielo

Prendere a sassate

Tutti i sogni ancora in volo

Li farò cadere ad uno ad uno

Spezzerò le ali del destino

E ti avrò vicino

Comunque ti capisco

E ammetto che sbagliavo

Facevo le tue scelte

Chissà che pretendevo

E adesso che rimane

Di tutto il tempo insieme

Un uomo troppo solo

Che ancora ti vuol bene

Perdere l'amore

Quando si fa sera

Quando sopra al viso

C'è una ruga che non c'era

Provi a ragionare

Fai l'indifferente

Fino a che ti accorgi

Che non sei servito a niente

E vorresti urlare

Soffocare il cielo

Sbattere la testa

Mille volte contro il muro

Respirare forte il suo cuscino

Dire è tutta colpa del destino

Se non ti ho vicino

Perdere l'amore

Maledetta sera

E raccogli i cocci

Di una vita immaginaria

Pensi che domani

È un giorno nuovo

Ma ripeti non me l'aspettavo

Non me l'aspettavo

Prendere a sassate

Tutti i sogni ancora in volo

Li farò cadere ad uno ad uno

Spezzerò le ali del destino

E ti avrò vicino

Perdere l'amore