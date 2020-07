Bianco/Gospel: i due nuovi singoli di Gemitaiz e Mace ispirati ad un viaggio in Mozambico (Testo e Video)

Gemitaiz ha pubblicato oggi, mercoledì 29 luglio 2020, due nuovi singoli, entrambi prodotti da Mace, raccolti in un unico video, diretto da Manuel Marini, intitolati Bianco e Gospel.

I nuovi singoli di Gemitaiz sono nati durante un viaggio in Mozambico che il rapper romano, il producer milanese e il regista hanno documentato con un post pubblicato su Instagram:

Certe volte succedono delle cose che ti fanno credere nel destino. A gennaio, io, Mace e Manuel Marini siamo partiti per il Mozambico.

Volevamo tornare in Africa tutti e 3 e lì non c'era stato ancora nessuno di noi. Siamo partiti per fare una "vacanza", volevamo noleggiare una macchina e percorrere tutta la costa: esplorare, vivere. È quello che abbiamo fatto. Non avevamo messo in conto che, essendo un producer, un cantante e un regista, la passione per il nostro lavoro ci avrebbe travolti e costretti a creare qualcosa lì, con quell'energia, quei tramonti, quelle vibes.

Abbiamo realizzato due pezzi, abbiamo girato un videoclip per unirli. Come agli inizi delle nostre carriere individuali, ci siamo ritrovati ad essere la produzione di noi stessi. Noi 3 e qualche amico conosciuto lì che ci ha fatto da tramite e ci ha dato qualche dritta. Abbiamo ripreso tutto il processo creativo, dal primo suono all'ultimo, dalla prima parola scritta alla chiusura dei brani.

Ci siamo messi in testa che sarebbe stato bello documentare quel mondo e mostrare come aveva influenzato le nostre scelte artistiche sul momento.

Lavoriamo a questo progetto da quando siamo tornati, alla fine di gennaio, quello che è successo dopo purtroppo, lo sappiamo tutti quanti molto bene. Dal Coronavirus, che ha decimato e ancora sta decimando le popolazioni dei luoghi più poveri del pianeta, alla morte in mondovisione di George Floyd, l'ennesimo afroamericano ucciso a sangue freddo dalle forze dell'ordine americane.

Da questo viaggio, quindi, verrà ricavato anche un documentario. L'intero progetto, inoltre, ha un fine benefico:

Per quanto riguarda il documentario, ci stiamo ancora lavorando ma anche quello sarà fuori prima dell'inverno.

Tutti i proventi derivanti dal video, dalla canzone, e in futuro del documentario saranno destinati a COOPI, un'associazione che da 50 anni opera quasi in 70 paesi diversi per contribuire al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità, intervenendo in situazioni d'emergenza e di ricostruzione per ottenere un miglior equilibrio tra aree sviluppate e aree depresse o in via di sviluppo.

Spero con tutto il cuore che sarete tanti e che il lavoro svolto vi piaccia. Spero riusciremo a dare un aiuto concreto alle persone meno fortunate di noi.

Di seguito, trovate i testi di Bianco/Gospel; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video.

Gemitaiz/Mace - Bianco: il testo

Ehi

Sì baby, stasera esco

Almeno lo sai che sono onesto

A casa sto depresso

Tu fatti la solita foto al cesso

Siamo quei ragazzi sopra quei muretti,

niente panta' stretti, tutti pazzi

Siamo in 120 tipo i palazzetti,

al ritorno non ci prendono i taxi

Al bar le bottiglie bro

Prendine cinque minimo

Che tanto il tempo è ciclico

Lei la provo poi la chat la elimino

Freschi

Anche con 40 gradi sopra i teschi

Sembriamo motori tedeschi

Non mi dire guardie che mi prende un colpo

Come quel tuo amico dopo che fa un colpo

Pensavano non saremo rimasti molto

Adesso ci sediamo e ci mangiamo il polpo

Uh, non mi dire

So già la serata come può finire

Una passeggiata fra sopra le righe

Con il mio amico addormentato che sogna due fighe

Chiama il 118 che siamo sul bordo del fosso

Con i fra che ne girano una al semaforo rosso

Per favore andiamo a casa, dai frate', sono stanco

Invece no, ti fai un'altra notte in

Bianco, bianco, bianco

A casa non ci torni

Bianco, bianco, bianco

Ti fai un'altra notte in

Bianco, bianco, bianco

A casa non ci torni più

Bianco, bianco, bianco

Ti fai un'altra notte.

Ti fai un'altra notte.

Gemitaiz/Mace - Gospel: il testo

Frate' siamo sempre noi,

Col cuore che esce dal petto

Noi, con più di qualche difetto

Vieni baby, andiamo a letto

Che oggi è stata lunga, non mi dire, no, non vengo

Ti mando un taxi color argento

Sotto casa un volo Nasa pronto per portarti qui da me

Io sono in strada che ti aspetto,

ce ne ho mezza spenta, te l'ho lasciata

Siamo matti

Siamo santi

Non mi piace mai quello che fanno gli altri

Siamo in giro senza meta, duri come pietra

Dolci come seta, non prenderci male

Lotto da una vita intera,

manda un bacio che ti sorrido da tutta la sera

Senti, siamo splendidi tutti senza i documenti

Con le tasche piene di stupefacenti,

Però poi la notte tu lo sai chi si addormenta

Metto un pezzo che mi piace poi ne fumo 30

Quando ero un ragazzino non avevo scelta

Battimi un cinque a mano aperta.

Siamo tutti uguali

Tutti come te

A galla con gli squali

Adesso siamo pari

Siamo tutti uguali

Tutti come te

A galla con gli squali

Adesso siamo pari.