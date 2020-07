Ultimo, Stadi 2021: il calendario aggiornato

Di Fabio Morasca mercoledì 29 luglio 2020

Tutte le date aggiornate del tour negli stadi di Ultimo.

Dopo l’annuncio delle nuove date del tour di Ultimo negli stadi, che sono state riprogrammate al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria e delle relative disposizioni governative, oggi sono state rese note anche le date dei concerti che il cantautore romano terrà in Sicilia.

Il concerto che Ultimo avrebbe dovuto tenere a Messina il 15 luglio 2020, presso lo Stadio San Filippo, infatti, non è stato riprogrammato a causa del diniego da parte del Comune di Messina, come si legge sul comunicato ufficiale.

I fan siciliani di Ultimo, quindi, sono stati accontentati con due concerti che si terranno a Catania, presso lo Stadio Cibali, il 12 e il 13 luglio 2021. I possessori del biglietto per la data di Messina avranno la possibilità di riconvertire il loro biglietto per uno dei due concerti di Catania. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Vivo Concerti.

Di seguito, trovate il calendario aggiornato del tour negli stadi che Ultimo terrà l'anno prossimo.

Ultimo - Stadi 2021: le nuove date

Venerdì 4 giugno 2021 - Bibione - Stadio Comunale – DATA ZERO

Martedì 8 giugno 2021 - Torino - Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 12 giugno 2021 - Napoli - Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 13 giugno 2021 - Napoli - Stadio San Paolo

Mercoledì 16 giugno 2021 - Firenze - Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Giovedì 17 giugno 2021 - Firenze - Stadio Artemio Franchi

Lunedì 21 giugno 2021 - Modena - Stadio Alberto Braglia

Venerdì 25 giugno 2021 - Ancona - Stadio del Conero

Martedì 29 giugno 2021 - Pescara - Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia

Venerdì 2 luglio 2021 - Milano - Stadio San Siro

Sabato 3 luglio 2021 - Milano - Stadio San Siro – SOLD OUT

Giovedì 8 luglio 2021 - Bari - Stadio San Nicola

Lunedì 12 luglio 2021 - Catania - Stadio Cibali – NUOVA LOCATION

Martedì 13 luglio 2021 - Catania - Stadio Cibali – NUOVA LOCATION

Domenica 18 luglio 2021 - Roma - Circo Massimo – SOLD OUT