Madonna condivide video su Instagram: "Un vaccino per il Covid-19 è stato trovato!". Annie Lennox basita: "Spero che il tuo sito sia stato hackerato" - Il post viene rimosso

Di Alberto Graziola mercoledì 29 luglio 2020

Madonna finisce tra le polemiche per aver condiviso un video su Instagram bollato come "disinformazione"

Madonna torna a parlare del Coronavirus. La cantante, qualche mese fa, aveva rivelato di avere gli anticorpi

"Ho fatto un test l'altro giorno e ho scoperto di avere gli anticorpi. Ho fatto un test l'altro giorno e ho scoperto di avere gli anticorpi"

La cantante, apparsa anche pubblicamente per sostenere la giusta causa dei Black Lives Matter, era stata criticata per non aver indossato la mascherina, in mezzo alla gente.

Nelle scorse ore, ecco un altro capitolo legato al Covid-19.

Instagram, infatti, ha censurato un post di Madonna in cui la pop star condivideva una teoria della cospirazione del coronavirus con i suoi 15 milioni di follower. Ha inoltre sottotitolato il video affermando che un vaccino per il Covid-19 "è stato trovato, dimostrato ed è disponibile da mesi".

Poi ha continuato: "Preferirebbero che la paura controlli la gente e che i ricchi diventino più ricchi e che i poveri diventino più poveri".

Nel video la dottoressa Stella Immanuel, un medico di base a Houston, in Texas, afferma di aver curato 350 pazienti malati di coronavirus con idrossiclorochina. Stava parlando con un gruppo chiamato American Frontline Doctors fuori dall'edificio della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Instagram ha offuscato il video e lo ha bollato come: "Informazioni false". Ha collegato gli utenti a una pagina di debunking delle affermazioni e chiarendo che attualmente non esiste un vaccino contro il coronavirus. Ha anche limitato la diffusione del video sulla sua piattaforma.

La pop star Annie Lennox, una volta visto il post, ha commentato così:

“Questa è una follia assoluta !!! Non riesco a credere che tu stia sostenendo questo pericoloso ciarlatano. Spero che il tuo sito sia stato hackerato e che tu stia per spiegarlo"

In seguito a questo, Madonna ha cancellato il post. The Guardian ha contattato i rappresentanti del cantante per un commento. Per intenderci, A Donald Trump Jr era stato vietato di twittare per 12 ore dopo aver condiviso la clip. Facebook e Twitter l'hanno rimosso in precedenza, citandolo come disinformazione.

Nei mesi scorsi, Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva dichiarato che Madonna aveva fatto una donazione di 1 milione di euro per trovare un vaccino per Covid-19.

