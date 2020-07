We are Chaos, Marilyn Manson: il nuovo singolo esce oggi alle 18

Di Alberto Graziola mercoledì 29 luglio 2020

Marilyn Manson, We are chaos: significato canzone, lyrics e traduzione del nuovo singolo

We are Chaos è il titolo del nuovo singolo di Marilyn Manson, in uscita oggi, alle 18 ora italiana.

Il brano anticipa l'uscita dell'omonimo nuovo disco del cantante previsto per settembre e composto da 10 tracce inedite.

Vi terremo aggiornati con audio, testo, video e traduzione della canzone non appena disponibili.