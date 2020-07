Notte della Taranta 2020, annullato Festival itinerante e Concertone di Melpignano a porte chiuse (per coronavirus)

Di Alberto Graziola martedì 28 luglio 2020

Notte della Taranta 2020, concerto a porte chiuse il 28 agosto a Melpignano. E salta il Festival itinerante...

Il Concertone di Melpignano si terrà ufficialmente a porta chiuse. L'annuncio è stato fatto poco fa da Massimo Manera, Presidente Fondazione La Notte della Taranta:

La decisione di annullare il Festival itinerante e di svolgere il Concertone a porte chiuse, è una scelta attentamente ponderata e condivisa anche con i Sindaci della Grecìa Salentina. Abbiamo interpretato la sensibilità delle nostre genti e abbiamo deciso in coerenza, nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta al 100%. Non riteniamo che ci siano pericoli sanitari che possano provocare spavento, ma la percezione dei cittadini in questo momento è purtroppo un’altra; e, anche se a nostro avviso essa è immotivata, abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di rispettarla

Ecco, a seguire il post su Facebook che conferma questa decisione:

In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa, nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di annullare la tappa del “Festival della Notte della Taranta” che si sarebbe dovuto tenere in piazza, a Carpignano, il prossimo 6 agosto, e ha comunicato tale decisione alla Fondazione.

Certi della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione “Notte della Taranta” e tutti gli artisti che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra difficile scelta, rinviamo l’appuntamento al prossimo anno.

Come avvenuto anche per il Concertone del Primo Maggio, a Roma, le condizioni non sono ancora così sicure da permettere gruppi di persone troppo vicine fra di loro, creando assembramenti certi.

La Notte della Taranta (a porte chiuse) si terrà il 28 agosto 2020 e sarà trasmesso da Rai 2.