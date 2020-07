BLACKPINK, The Album: l'atteso disco d'esordio esce il 2 ottobre 2020 (cover)

Di Alberto Graziola martedì 28 luglio 2020

Finalmente i numerosi fan delle BLACKPINK hanno una data: il 2 ottobre 2020 uscirà l'atteso disco d'esordio della girlband.

In un tweet pubblicato poco fa, il gruppo ha condiviso un poster teaser con il commento "The Album" (probabile titolo) e ha rivelato una data di uscita, quella, appunto, del prossimo 2 ottobre.

Ma fino ad allora non mancheranno altre uscite: un secondo singolo verrà rilasciato ad agosto e presenterà una collaborazione a sorpresa (sebbene molti rumors diano per scontata la presenza di Ariana Grande... sarà così?).

La traccia seguirà il singolo "How You Like That", pubblicato a giugno, che è stata la loro prima nuova musica dalla loro collaborazione con Lady Gaga in "Sour Candy". Il pezzo ha infranto più record dalla sua uscita il mese scorso. Il video ufficiale della canzone ha registrato 86,3 milioni di visualizzazioni alla sua uscita, battendo il record per il clip YouTube più visto in un periodo di 24 ore. Inoltre è il video musicale più visto sulla piattaforma in 24 ore e il video musicale più visto, per un Gruppo K-pop, in 24 ore.

Prima dell'album d'esordio, le BLACKPINK avevano rilasciato l'EP a cinque tracce del 2019, intitolato "Kill This Love".