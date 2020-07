Barbra Streisand contro Donald Trump presidente degli Usa: "Mentalmente e moralmente inadatto"

Di Alberto Graziola martedì 28 luglio 2020

Barbra Streisand critica contro una nuova Presidenza di Donald Trump

Barbra Streisand ha sottolineato e ribadito la sua contrarietà al ruolo di Presidente degli Stati Uniti d'America ricoperto da Donald Trump.

La cantante, durante una raccolta fondi virtuale per il candidato presidenziale democratico Joe Biden "Celebration for Change" (che ha raccolto poco più di $ 760.000 (£ 583.000) per la campagna del candidato presidenziale), ha dichiarato:

"Ammettiamolo, Trump non è adatto, mentalmente e moralmente, a ricoprire questo illustre ufficio. Alcune settimane fa, Trump ha chiamato i soldati dell'esercito contro alcuni manifestanti pacifici. Questo è ciò che i codardi fanno quando sono spaventati. Donald Trump ci ha deluso. E non possiamo sopravvivere altri quattro anni con la sua incompetenza che stiamo provando in questo momento. (Biden ) ascolterà le persone piuttosto che salutarle con le pistole. Tutto ciò che vogliono è la giustizia. È così semplice"

Ricordando agli spettatori che Biden faceva parte dell'amministrazione Barack Obama, ha aggiunto: