Feel it: il singolo di Michele Morrone, colonna sonora del film Netflix 365 Giorni (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

Il testo e il video della canzone di Michele Morrone, protagonista del film Netflix 365 Giorni.

Michele Morrone è l'attore italiano che ha conquistato un successo internazionale improvviso grazie al film drammatico/erotico, di produzione polacca, intitolato 365 Giorni, distribuito su Netflix e che ha registrato record di visualizzazioni in tutto il mondo.

Michele Morrone ha anche partecipato attivamente alla colonna sonora del film, cantando 4 canzoni: Feel it, di cui il video ufficiale ha superato le 28 milioni di visualizzazioni su YouTube, Watch me burn, Dark Room e Hard for me.

L'attore milanese di origini pugliesi pubblicherà anche un album da solista, intitolato Dark Room, disponibile dal prossimo 31 luglio, che conterrà le quattro canzoni della colonna sonora di 365 Giorni.

Di seguito, trovate il testo di Feel it; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video ufficiale.

Michele Morrone - Feel it: il testo

I don't wanna keep you waiting

That's why you blame it on me

You just give me your secrets

And I wanted to, yeah

'Cause this was on you, baby

And it's only true, yeah.

I'm gonna feel it

Feel it so strong

This is making me alive

We don't even have to say goodbye

I'm gonna feel it

Feel it so strong

This is tryna make me alive

We don't even have to say goodbye

I wanted you, you

This is making me alive

We don't even have to say goodbye

I want you, you

This is tryna make me alive

We don't even have to say goodbye.

Even if I want to play this

'Cause that's what they're expecting from me, yeah

I will never let you burden it

And this is about to

'Cause this was on you, baby

And it's only true, yeah.

I'm gonna feel it

Feel it so strong

This is making me alive

We don't even have to say goodbye

I'm gonna feel it

Feel it so strong

This is tryna make me alive

We don't even have to say goodbye

I wanted you, you

This is making me alive

We don't even have to say goodbye

I want you, you

This is tryna make me alive

We don't even have to say.

Michele Morrone - Feel it: la traduzione

Non voglio farti aspettare

Ecco perché dai la colpa a me

Mi dai solo i tuoi segreti

E lo volevo, sì

Perché questo era per te, baby

Ed è solamente vero, sì.

Lo sentirò

Sentilo così forte

Questo mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Lo sentirò

Sentilo così forte

Ciò sta provando a rendermi vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Ti volevo

Ciò mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Ti voglio

Ciò sta provando a rendermi vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio.

Anche se voglio giocare a questo

Perché è quello che si aspettano da me, sì

Non lascerò mai che tu gravi su di esso

E questo è in procinto di essere

Perché questo era per te, baby

Ed è solamente vero, sì.

Lo sentirò

Sentilo così forte

Questo mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Lo sentirò

Sentilo così forte

Ciò sta provando a rendermi vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Ti volevo

Ciò mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Ti voglio

Ciò sta provando a rendermi vivo

Non dobbiamo nemmeno dirlo.