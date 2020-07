Michele Morrone, Dark Room è l'album d'esordio (4 canzoni presenti nel film 365 giorni)

Di Alberto Graziola martedì 28 luglio 2020

Dark Room, l'album di debutto di Michele Morrone, star del film "365 giorni"

“Dark Room” è l’album d’esordio di Michele Morrone, pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music. Il brano “Hard for me”, nuovo singolo tratto dall’album, ha già raggiunto 15 milioni di stream e sarà in radio da venerdì 31 luglio 2020.

Michele Morrone, attore protagonista del film di successo "365 giorni", ha registrato l'album all'inizio del 2020, ed è interamente cantato in inglese. Quattro canzoni dell'album: “Hard For Me”, “Feel It”, “Watch Me Burn” e "Dark Room” sono state scelte per accompagnare il film “365 giorni” e, dalla loro uscita a febbraio di quest'anno, hanno scalato rapidamente la classifica viral di Spotify, raggiungendo le prime posizioni in tutto il mondo. Il video del primo singolo “Feel it” ha inoltre superato i 26 milioni di visualizzazioni su youtube.

L'attore ha firmato con Universal Music Germany nel giugno 2020 e ha già pianificato di tornare presto in studio per continuare a scrivere nuove canzoni: