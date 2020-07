Savage Love (Laxed - Siren Beat): il tormentone di Jawsh 685 con Jason Derulo (TikTok)

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

Il testo e il video del tormentone di TikTok di Jawsh 685, reinterpretato da Jason Derulo.

Laxed (Siren Beat), brano strumentale del dj neozelandese Jawsh 685, pubblicato su YouTube nel 2019, ha raggiunto il successo mondiale grazie a TikTok, dove è diventato virale grazie alla Culture Dance Challenge.

Dopo aver firmato un contratto discografico con la Columbia Records, Jawsh 685 ha pubblicato ufficialmente la canzone nell'aprile del 2020.

Il sample di Laxed (Siren Beat) è stato utilizzato da Jason Derulo per la canzone Savage Love, pubblicata lo scorso 11 giugno. Il singolo si intitola precisamente Savage Love (Laxed - Siren Beat) e il dj Jawsh 685 è accreditato come artista principale.

In Italia, Savage Love (Laxed - Siren Beat) ha raggiunto la posizione numero 6 della classifica Fimi dei singoli più venduti, conquistando anche un Disco d'Oro.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Savage Love (Laxed - Siren Beat); cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il singolo.

Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat): il testo

Jason Derulo,

Savage love.

If I woke up without ya, I don't know what I would do

Thought I could be single forever 'til I met you

Usually don't be fallin', be fallin', fallin' fast

You got a way of keepin' me comin' back-to-back

I just found out, the only reason that you lovin' me

Was to get back at your ex lover but before you leave

Usually I would never, would never even care

Baby, I know she creepin', I feel it in the air.

Every night and every day

I try to make you stay, but your

Savage love, did somebody, did somebody break your heart

Lookin' like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don't give two fuc*s

But I still want that

Your savage love

Your savage lo-lo-love

Your savage lo-lo-love

You could use me 'cause I still want that.

Baby, I hope this ain't karma 'cause I get around

You wanna run it up, I wanna lock it down

Usually don't be fallin', be fallin', fallin' fast

You got a way of makin' me spend up all my cash.

Every night and every day

I try to make you stay, but your.

Savage love, did somebody, did somebody break your heart

Lookin' like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don't give two fuc*s

But I still want that

Your savage love

Your savage lo-lo-love

Your savage lo-lo-love

You could use me

'Cause I still want that your savage love.

Your savage lo-lo-love

Your savage lo-lo-love

You could use me

Baby.

Savage love

Did somebody, did somebody break your heart

Lookin' like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don't give two fuc*s

But I still want that.

Your savage love

Your savage lo-lo-love

Your savage lo-lo-love

Girl, you could use me

'Cause I still want that your savage love.

Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat): la traduzione

Jason Derulo,

Amore selvaggio.

Se mi svegliassi senza di te, non so cosa farei

Pensavo di poter essere single per sempre fino a quando ti ho incontrato

Di solito non ci casco, non ci casco, non ci casco così velocemente

Hai un modo per farmi continuare a tornare

Ho appena scoperto l'unica ragione per cui tu mi ami

Dovevi tornare dal tuo ex ma prima di andartene

Di solito non lo farei, non mi interesserebbe nemmeno

Baby, so che lei si sta insinuando, la sento nell'aria.

Ogni notte e ogni giorno

Cerco di farti rimanere ma il tuo

Amore selvaggio, qualcuno, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembri un angelo, ma il tuo amore selvaggio

Quando mi baci, so che non te ne frega un c....

Ma lo voglio ancora.

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore

Il tuo selvaggio amore

Potresti usarmi perché lo voglio ancora.

Baby, spero che questo non sia karma perché vado in giro

Vuoi correrci sopra, io voglio bloccarlo

Di solito non ci casco, non ci casco, non ci casco così velocemente

Hai un modo per farmi spendere tutti i miei soldi.

Ogni notte e ogni giorno

Cerco di farti rimanere ma il tuo

Amore selvaggio, qualcuno, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembri un angelo, ma il tuo amore selvaggio

Quando mi baci, so che non te ne frega un c....

Ma lo voglio ancora.

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore

Il tuo selvaggio amore

Potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo amore selvaggio.

Il tuo selvaggio amore

Il tuo selvaggio amore

Potresti usarmi

Baby.

Amore selvaggio, qualcuno, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembri un angelo, ma il tuo amore selvaggio

Quando mi baci, so che non te ne frega un c....

Ma lo voglio ancora.

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore

Il tuo selvaggio amore

Ragazza, potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo amore selvaggio.