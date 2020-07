Ragazzi Popolari: il nuovo singolo di Samuel Heron (Testo e Video)

Di Fabio Morasca lunedì 27 luglio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Samuel Heron.

Dal 24 luglio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Samuel Heron, intitolato Ragazzi Popolari, secondo singolo di una speciale trilogia di brani con i quali il rapper spezzino sta raccontando le proprie radici e le storie della propria infanzia, in una dimensione musicale più intima. Il primo brano di questa trilogia è stato Me ne batto r’ belin, canzone in dialetto spezzino.

Ragazzi Popolari è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming. Oggi, lunedì 27 luglio 2020, è stato pubblicato il video ufficiale del singolo, diretto da Jamie Robert Othieno.

Ragazzi Popolari è una canzone voce e chitarra dove il rap lascia spazio ad uno stile più cantautorale.

Di seguito, trovate il testo di Ragazzi Popolari; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video ufficiale.

Samuel Heron - Ragazzi Popolari: il testo

L'odore di soffritto nelle scale

Mia nonna che guarda Rai 3

Ombre cinesi sopra le serrande

Pure il tramonto è diverso perché

I palazzoni abbracciano un po' il sole

Il pazzo del quartiere dà di matto

Ma fa sentire tutti meno soli

Non te ne andare, aspetta un attimo

E giocavamo alla tedesca

Mangiando una focaccia

Una cosa che non usa più

Le prendevamo dai più grandi

La mamma che si affaccia e grida, dai torna su

Nel blu dipinto di blu

Nel blu dipinto di blu.

Siamo ragazzi popolari

Tutti diversi e tutti uguali

Figli di operai

In mezzo a mille guai

Ma con i sogni nei salvadanai

Siamo ragazzi popolari

Tutti diversi e tutti uguali

Figli di operai

In mezzo a mille guai

Nai nai nai nai.

Qualsiasi cosa fai nel quartiere io l'ho già fatta

E se Dio vuole, frate, ho finito di farla

Sognavamo le ragazze ricche, con le perle nei lobi

Ma quello che non hai poi lo odi

Le toppe sulle ginocchia, dai tetti scende la pioggia

Tu mi baci ma rimango una ranocchia

La rabbia dell'ignoranza, la muffa dentro la stanza

Tutti i giorni passa sempre un'ambulanza

E passavamo le giornate facendo le impennate

Una cosa che non usa più

Poi giocavamo a fare i grandi, nel cuore i primi tagli

Sul muro, baby, I love you

Nel blu dipinto di blu

Nel blu dipinto di blu.

Siamo ragazzi popolari

Tutti diversi e tutti uguali

Figli di operai

In mezzo a mille guai

Ma con i sogni nei salvadanai

Siamo ragazzi popolari

Tutti diversi e tutti uguali

Figli di operai

In mezzo a mille guai

Nai nai nai nai.