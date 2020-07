My future, Billie Eilish: nuovo singolo dal 30 luglio 2020

Di Alberto Graziola lunedì 27 luglio 2020

Billie Eilish, My future, il nuovo singolo dal 30 luglio 2020

Billie Eilish pubblicherà, questa settimana, un nuovo singolo chiamato "My future".

La giovane cantante ha condiviso la notizia sui social con la semplice annotazione:

"In uscita giovedì prossimo"

Non si sa se si tratta di un singolo promozionale o se sia il primo brano ufficiale che anticipa il rilascio del suo secondo lavoro in studio, in merito al quale non ci sono indiscrezioni sul periodo d'uscita.

Grazie al suo disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie ha conquistato ben 6 Grammy Awards (tra i premi Album Of The Year, Song Of The Year e Record Of The Year).

Vi terremo aggiornati su audio, testo, traduzione e video della canzone non appena disponibili. Mancano pochi giorni...