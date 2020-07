X Factor 2020, ecco quando inizia

Di Alberto Graziola lunedì 27 luglio 2020

X Factor 2020, ecco quando inizia

X Factor 2020 ha una data di inizio ufficiale. La prossima edizione del talent show, infatti, andrà in onda -con le audizioni- a partire dal prossimo 17 settembre, come rivelato attraverso i social.

Emma, Manuel Agnelli, Mila e Hell Raton sono i 4 giudici che si siederanno dietro al bancone per scegliere quali sono i talenti che meritano di esibirsi ai live e di comporre le quattro categorie. Si parte, come sempre, dai casting, per poi passare ai Bootcamp e, infine, Home Visit.

Due ritorni e due debutti, come già anticipato, in questa nuova annata del talent show di SkyUno, dopo la precedente edizione che non ha brillato negli ascolti.

Quest'anno, a causa proprio dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non ci saranno più diverse location e teatri ma solo un luogo dove vedere i talenti che arriveranno da tutta Italia.