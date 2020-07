Enrico Nigiotti: il tour teatrale rinviato al 2021

Di Fabio Morasca domenica 26 luglio 2020

Il tour teatrale, già rinviato una volta, è stato definitivamente posticipato al 2021.

Il tour teatrale di Enrico Nigiotti, che avrebbe dovuto svolgersi a maggio di quest'anno, dopo un primo rinvio in autunno, precisamente ad ottobre, è stato definitivamente posticipato al 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e alla luce delle relative disposizioni governative.

Il tour nei teatri, quindi, si terrà a maggio 2021. Il cantautore livornese presenterà, per la prima volta dal vivo, i brani del suo ultimo album intitolato Nigio, precisamente, il 7 maggio 2021 sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna.

In fondo, trovate tutte le nuove date del tour teatrale di Nigiotti. I biglietti già acquistati per i concerti previsti a maggio 2020 sono validi anche per i concerti dell'anno prossimo.

Come già anticipato, Enrico Nigiotti, per quanto riguarda il 2020, ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Baciami Adesso, singolo di lancio del suo quarto album di inediti, Nigio, dal quale è stato estratto anche il singolo Notturna.

Durante i mesi del lockdown, inoltre, Enrico Nigiotti ha scritto, registrato in casa e regalato ai fan tramite i social network, un brano inedito intitolato Terrazza Mascagni.

Enrico Nigiotti - Tour Teatrale 2021: le nuove date

7 maggio - Teatro Celebrazioni – Bologna (recupero concerto 2 maggio e 20 ottobre 2020)

8 maggio - Teatro Colosseo – Torino (recupero concerto 11 maggio e 19 ottobre 2020)

12 maggio - Teatro Acacia – Napoli (recupero concerto 8 maggio e 26 ottobre 2020)

13 maggio - Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – Roma (recupero concerto 19 maggio e 8 ottobre 2020)

15 maggio - Teatro Verdi – Firenze (recupero concerto 4 maggio e 22 ottobre 2020)

20 maggio - Teatro Goldoni – Livorno (recupero concerto 21 maggio 2020)

24 maggio - Teatro Dal Verme – Milano (recupero concerto 5 maggio 2020)