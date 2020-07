Geolier, Emanuele (Marchio Registrato) è il repack del primo album del rapper

Di Fabio Morasca sabato 25 luglio 2020

La nuova versione del primo album ufficiale di Geolier.

Geolier è sicuramente uno dei protagonisti di quest'estate musicale. Il suo primo album ufficiale, Emanuele, a distanza di circa nove mesi dalla pubblicazione, è tornato ai vertici della classifica Fimi degli album più venduti grazie al repack intitolato Emanuele (Marchio Registrato), contenente 5 canzoni inedite.

L'album Emanuele è già stato certificato Disco d'Oro dalla Fimi e la nuova versione ha raggiunto la seconda posizione in classifica.

Recentemente, Geolier ha anche collaborato con Anna Tatangelo, per il singolo estivo di quest'ultima intitolato Guapo, con Gué Pequeno, per il singolo Cyborg, contenuto nell'ultimo album del rapper milanese, Mr. Fini, al primo posto per tre settimane di fila, e con Shablo e Sfera Ebbasta nel singolo M'Manc che ha esordito direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi dei singoli più scaricati.

Come già anticipato, Emanuele (Marchio Registrato) contiene cinque brani inediti, tutti prodotti da Dat Boi Dee: Vittoria, Capo, Sorry, Monclair e la versione remix di Na Catena, brano che vede la partecipazione di Roshelle, cantante lanciata dalla decima edizione di X Factor.

Di seguito, trovate la tracklist di Emanuele (Marchio Registrato).

Geolier - Emanuele (Marchio Registrato): la tracklist

1. Intro

2. Senz E Me

3. Chicano

4. Na Catena

5. Provino

6. Dreams

7. Vogl Sul A Te

8. Narcos

9. Yacht (feat. Luchè)

10. Mucho Dinero

11. Mala

12. Como te (feat. Emis Killa)

13. Mamacita (feat. Lele Blade)

14. New York

15. Amo Ma Chi T Sap (feat. MV Killa & Gué Pequeno)

16. Emanuele

17. Vittoria

18. Capo

19. Sorry

20. Moncler

21. Na Catena RMX (feat. Roshelle)