La top ten degli album delle cantanti donna con il miglior debutto di sempre su Spotify: Taylor Swift batte se stessa

Di Alberto Graziola sabato 25 luglio 2020

Quali sono gli album in streaming più ascoltati nelle prime 24 ore dal rilascio? Ecco la top ten al femminile

Quali sono gli album che hanno ottenuto il miglior debutto di sempre nel primo giorno d'uscita? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'affidabile Chart Data che ha indicato, tra le cantanti donna, i dieci dischi che hanno lo streaming e gli ascolti migliori di sempre nelle prime 24 ore. E al primo posto, prevedibile, Taylor Swift che, però è presente proprio con l'ultimo lavoro appena rilasciato, Folklore, uscito a sorpresa ieri.

Per lei, 80,6 milioni di streaming nelle prime 24 ore. Secondo posto per thank u, next di Ariana Grande. Terzo gradino ancora per la Swift con il precedente lavoro, Lover.

Bene anche Chromatica di Lady Gaga, quarta.

Ecco, a seguire la top ten.

#1 #folklore 80.6M

#2 thank u, next 70.2M

#3 Lover 55M

#4 Chromatica 48.3M

#5 WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 47M

#6 Sweetener 37M

#7 Future Nostalgia 29M

#8 Invasion of Privacy 27M

#9 Rare 25.3M

#10 Camila 19.5M