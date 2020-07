Una storia da cantare, Fabrizio De Andrè protagonista della puntata di stasera: tutti gli ospiti

Di Alberto Graziola sabato 25 luglio 2020

Una storia da cantare, Fabrizio De Andrè al centro della puntata di sabato 25 luglio 2020 su Rai 1

Partono, stasera, su Rai 1, le repliche di "Una storia da cantare".

Cinque serate con Fabrizio De André, Adriano Celentano, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Mina: da sabato 25 luglio alle 21.30 su Rai1 torna “Una storia da cantare” che celebrerà cinque artisti che sapevano guardare il mondo con occhi diversi e descriverlo con straordinaria creatività e poesia.

Nel ruolo di narratore, il cantautore Enrico Ruggeri, conduttore e “storyteller”, che con Bianca Guaccero metterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutti noi.

In ogni puntata big e giovani cantautori interpreteranno dal vivo i più bei brani di De André, Celentano, Battisti, di Lucio Dalla e di Mina, sostenuti da una grande band diretta da Maurizio Filardo, davanti alle ottocento persone del pubblico dell’Auditorium Rai di Napoli. Insieme a loro, amici, attori e personaggi dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con questi artisti e le loro canzoni.

Tra gli ospiti della prima puntata dedicata a Fabrizio De André, sabato 25 luglio, ci saranno: Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, PFM, Paola Turci, Nek, Morgan, Loredana Bertè, Lino Guanciale, The André, Elena Sofia Ricci e Anastasio. In questo viaggio tra gli italiani e la loro musica non potevano mancare le città a cui questi artisti erano strettamente legati: inviati d’eccezione saranno nel cuore della loro arte, come Mauro Pagani dal Porto Antico di Genova, “patria” di De André, o Ron e Gigi D’Alessio dalla casa di Lucio Dalla a Bologna.