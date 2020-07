Settimana al Caldo: il nuovo singolo degli FSK Satellite (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 24 luglio 2020

Il testo e il video del singolo estivo degli FSK Satellite.

Dopo aver pubblicato tre singoli da solisti, nel giro di poche settimane, e dopo alcune collaborazioni con altri artisti (Ghali, Marracash, Oni One, Ion), il collettivo trap lucano, FSK Satellite, composto da Taxi B, Sapobully e Chiello, ha pubblicato un singolo inedito, intitolato Settimana al Caldo, sempre prodotto da Greg Willen.

Il singolo è disponibile da oggi, venerdì 24 luglio 2020, negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Di seguito, trovate il testo di Settimana al Caldo; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare il singolo.

FSK Satellite - Settimana al Caldo: il testo

Con i soldi della droga.

Con i soldi della droga,

Ho comprato una pistola,

Sogno settimana al caldo,

Rischio settimane al gabbio,

Con i soldi della droga,

C'ho comprato una pistola,

Sogno settimana al caldo,

Rischio settimane al gabbio.

Con i soldi della coca

Ho comprato una pistola

Voglio una settimana al caldo

Rischio una settimana al gabbio

Troppi cash, mi cadono i jeans

Troppa lean, X, non le pills

Troppi X, money nei miei jeans

Troppi soldi, mi cadono i jeans

Troppa lean, non mi reggo in piedi

Troppe X, non mi reggo in piedi

Troppa lean, non mi reggo in piedi

Troppi cash, ho i pantaloni ai piedi.

No Xan', no pills

No Xan', no pills

No Xan', no pills

No Xan', no pills.

Con i soldi della droga

Ho comprato una pistola

Sogno settimana al caldo

Rischio settimane al gabbio

Con i soldi della droga

Ho comprato una pistola

Sogno settimana al caldo

Rischio settimane al gabbio.

Con i soldi

E la droga

Con i soldi

E la droga

Con un buco in testa

Per farti un buco in testa.

Con i soldi della droga,

Ho comprato una pistola,

Sogno settimana al caldo,

Rischio settimane al gabbio,

Con i soldi della droga

C'ho comprato una pistola

Sogno settimana al caldo,

Rischio settimane al gabbio.