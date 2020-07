Lucio Battisti, Rarities è la nuova raccolta

Di Fabio Morasca venerdì 24 luglio 2020

Il nuovo cofanetto di Lucio Battisti contenente 16 rarità.

A partire dal prossimo 25 settembre, sarà disponibile Lucio Battisti - Rarities, il nuovo cofanetto del celebre artista di Poggio Bustone, contenente 16 rarità della sua discografia, singoli, versioni alternative, rarità e B-Sides, tutte raccolte in un unico album.

Da oggi, venerdì 24 luglio 2020, Rarities di Lucio Battisti è disponibile in pre-order.

La raccolta, inoltre, sarà disponibile in due versioni, versione CD e versione LP, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia.

Tra i brani contenuti in Rarities, troveremo la rara extended version di Pensieri e parole, Le formiche, brano scritto per Wilma Goich, La farfalla impazzita, canzone portata al Festival di Sanremo nel 1968 dalla coppia Johnny Dorelli-Paul Anka, e brani in lingua straniera come To feel in love e Only, versioni in lingua inglese di Amarsi un po' e Soli, già contenute nell'album Images, unico album in lingua inglese pubblicato da Battisti nel 1977, e altre canzoni in lingua francese e in lingua spagnola come Una muchacha por amigo, versione spagnola di Una donna per amico, o Les jardines de septembre, versione francese de I giardini di marzo.

Di seguito, trovate la tracklist completa di Rarities.

Lucio Battisti - Rarities: la tracklist

1. Pensieri e parole (Extended Version)

2. Per una lira

3. Vendo casa

4. Le formiche

5. La spada nel cuore

6. La folle corsa

7. Perché dovrei

8. La farfalla impazzita

9. Il mio bambino

10. Les jardines de septembre

11. Toujours plus belle

12. Ma chanson de libertè

13. La colina de las cerezas

14. Una muchacha por amigo

15. To feel in love

16. Only