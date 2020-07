Emma: "A fine agosto uscirà un nuovo singolo per arricchire “Fortuna”". E sul suo ruolo di giudice a X Factor...

Di Alberto Graziola venerdì 24 luglio 2020

Emma, nuovo singolo a fine agosto. E parla del suo esordio come giudice a X Factor 2020

Emma sarà uno dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor. La cantante, vincitrice di Amici di Maria De Filippi e direttore artistico dello stesso programma in alcuni anni, ha deciso di accettare la proposta e di sedersi dietro al bancone del talent show di SkyUno.

La cantante si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera, e ha anticipato una possibile riedizione del suo ultimo disco, Fortuna, anticipata da un nuovo brano registrato:

A fine agosto uscirà un nuovo singolo per arricchire “Fortuna”

Su Instagram ha anche scritto una frase ("mi vuoi latina ma non me lo dici") che, però, non anticipa:

Quella frase è uno spoiler e non aggiungo altro. Mi piace ascoltare quel genere di canzoni, ci ballo sopra e non cambio stazione quando passano in radio, ma non è quello il mio stile, la mia cifra. Non posso fare cose in cui non mi sento adeguata. Sembrerei forzata

Infine, sui talenti che sta giudicando durante le Audizioni, racconta: