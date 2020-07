One Direction - 10 Years of One Direction (video)

Di Alberto Graziola venerdì 24 luglio 2020

10 Years of One Direction, il video in tendenza su YouTube

In occasione del decennale della carriera dei One Direction, i fan hanno potuto vedere un video ufficiale amarcord che ripercorrere le tappe principali del successo della boyband. Ovviamente, in poche ore, la clip appare ai primi posti delle tendenze di YouTube.

Le immagini uniscono alcuni momenti più intensi e divertenti dei loro anni di grande successo, dal boom ottenuto con "What makes you beautiful" fino ai concerti con sold out garantiti e assicurati. Il successo dei One Direction, nati durante la loro partecipazione a X Factor Uk (prima come solisti poi riuniti dai giudici in un gruppo) è stato impattante a livello internazionale, con la conquista dell'Europa e degli Stati Uniti.

Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson hanno conquistato record su record e dischi di platino, in pochi anni. Zayn ha poi abbandonato la band per dedicarsi ad una carriera solista e, dopo poco, anche gli altri quattro ragazzi hanno annunciato l'intenzione di prendersi una pausa dal progetto iniziale.

Cinque, in totale, gli album in studio pubblicati: Up All Night (2011), Take me home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) e Made in the A.M. (2015).