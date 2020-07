Say Something, Kylie Minogue: lyrics, traduzione e audio del nuovo singolo da "Disco"

Di Alberto Graziola giovedì 23 luglio 2020

Kylie Minogue, Say Something; significato canzone, lyrics, traduzione

Ecco Say Something, il nuovo singolo di Kylie Minogue che anticipa l'uscita del suo album "Disco", previsto per novembre 2020.

Potete ascoltare il pezzo -prodotto da Jon Green & Richard “Biff” Stannard - in apertura post. A seguire testo e traduzione.

Kylie Minogue, Say Something, Lyrics

[Verse 1]

We're a million miles apart, in a thousand ways

Baby you could light up the dark, like a solar scape

And I can almost feel you coming, and your heartbeat race

So I want somebody, something, in the joys we make

[Chorus1]

I, I think about you, yeah

(I can't help thinking 'bout ya, I'm always thinking 'bout ya)

S-s-s-say something, say something

Tell me how you're feeling

[Verse 2]

Oh, we all got wanderlust, in the darkest place

So we're going with our heart, yeah it's all the rage

Oh we're just, just tryna find ourselves, in the storms we chase

Baby, in and out of summer, we could find our way

[Chorus1]

I, I think about you, yeah

(I can't help thinking 'bout ya, I'm always thinking 'bout ya)

S-s-s-say something, say something

Tell me how you're feeling

[Bridge3]

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

(Say something)

[Outro4]

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

'Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

Kylie Minogue, Say Something, Traduzione

Siamo distanti un milione di miglia, in mille modi

Piccolo, potresti illuminare il buio, come una fuga solare

E posso quasi sentirti arrivare e il tuo battito cardiaco accelerare

Quindi voglio qualcuno, qualcosa, nelle gioie che facciamo

Io, ti penso, si

(Non posso fare a meno di pensare a te, sto sempre pensando a te)

S-s-s-dire qualcosa, dire qualcosa

Dimmi come ti senti

Oh, tutti abbiamo avuto voglia di viaggiare, nel posto più buio

Quindi stiamo andando con il nostro cuore, sì, è di gran moda

Oh, stiamo solo cercando di ritrovarci, nelle tempeste che inseguiamo

Tesoro, dentro e fuori l'estate, potremmo trovare la nostra strada

Io, ti penso, si

(Non posso fare a meno di pensare a te, sto sempre pensando a te)

S-s-s-dire qualcosa, dire qualcosa

Dimmi come ti senti

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

(Di 'qualcosa)

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?

Perché l'amore è amore, non finisce mai

Possiamo essere tutti di nuovo uniti?