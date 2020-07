23 luglio 2010-2020, dieci anni dal debutto dei One Direction: ecco le parole di Liam Payne su Instagram #10YearsOfOneDirection

Di Alberto Graziola giovedì 23 luglio 2020

#10YearsOfOneDirection, ecco le parole di Liam Payne nel ricordare l'anniversario della boyband

Oggi, 23 luglio 2020, i One Direction compiono ufficialmente dieci anni di carriera. Era, infatti, il 23 luglio del 2010 il giorno indicato come esordio della boyband. Nel corso degli anni, dopo l'addio di Zayn Malik al gruppo, la band ha annunciato una pausa (a tempo indeterminato) per concentrarsi sulle rispettive carriere soliste. Ad oggi, dati alla mano, ad aver ottenuto maggior successo è stato Harry Styles, dopo il buon inizio del collega Zayn.

Liam Payne, in queste ore, via social, ha condiviso lo screenshot di un vecchio messaggio (datato, appunto, 23 luglio 2010):

Che viaggio ... Non avevo idea di cosa ci aspettava quando ho inviato questo messaggio a mio padre dieci anni fa, nel preciso momento in cui si era formata la band. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato negli anni e grazie ai ragazzi per averlo condiviso con me # 10YearsOfOneDirection

"Sono in una boyband", aveva scritto Liam, al genitore, ignaro del successo internazionale e fuori dai confini inglesi che il gruppo avrebbe avuto, ottenendo anche un riscontro in terra americana.

Silenzio, per ora, invece, da parte dei colleghi della boyband.