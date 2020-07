Prohibido: il nuovo singolo di Lele Blade (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 23 luglio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo del rapper napoletano.

Dal 17 luglio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Lele Blade, intitolato Prohibido, prodotto da Dat Boi Dee. Il 21 luglio 2020, è stato pubblicato anche il nuovo video del rapper napoletano, diretto da Tony Ruggiero.

Il singolo estivo di Lele Blade, membro del collettivo Le Scimmie insieme a Vale Lambo, è stato lanciato da una serie di post pubblicati sul profilo ufficiale Instagram del rapper 31enne, contenenti alcune citazioni del testo di Prohibido che mescola napoletano e spagnolo.

Il singolo, pubblicato su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia, segna una nuova collaborazione tra Lele Blade e Dat Boi Dee, produttore, tra gli altri singoli, anche di Loco, singolo certificato Disco d'Oro dalla Fimi.

Di seguito, trovate il testo di Prohibido; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video ufficiale.

Lele Blade - Prohibido: il testo

Quando siente 'a vocia mia vaje fore, me vulisse chiammà

Ma staje cu isso e nun 'o può ffá

Vuoi sta' cu'mmé pe' nu pare d'ore sulo pe' te piglià

Chello che isso nun te pò dà

Este amor es prohibido

Sì este amor es prohibido.

Quando siente 'a vocia mia vaje fore, me vulisse chiammà

Ma staje cu isso e nun 'o può ffá

Vuoi sta' cu'mmé pe' nu pare d'ore sulo pe' te piglià

Chello che isso nun te pò dà

Este amor es prohibido

Este amor es prohibido

Ma lo so a te piace il peligro

Este amor es prohibido

No tiene sentido.

Parlammo 'e notte, cuntatte fake

Te siente in colpa pecché nun 'o può lassà

Ce pienze troppo, cu'mmé vaje 'a sotto

Tu viene 'o stesso orario, tanto 'o posto 'o ssaje già

Quanta bucie c''o dice ogni sera

Chello che facimmo nun 'o raccunte a nisciuno

'A colpa nun è 'a nosta succede

E quando stammo 'nzieme turnammo criature

Tu ce staje male ma nun ne vale 'a pena

Te staje spuglianno già 'int''o corridoio

Sulo 'int''o lietto dice che me vuò bene

Fore 'a chella stanza ognuno 'a vita soja.

Quando siente 'a vocia mia vaje fore, me vulisse chiammà

Ma staje cu isso e nun 'o può ffá

Vuoi sta' cu'mmé pe' nu pare d'ore sulo pe' te piglià

Chello che isso nun te pò dà

Este amor es prohibido

Sì este amor es prohibido.

Quando siente 'a vocia mia vaje fore, me vulisse chiammà

Ma staje cu isso e nun 'o può ffá

Vuoi sta' cu'mmé pe' nu pare d'ore sulo pe' te piglià

Chello che isso nun te pò dà

Este amor es prohibido

Este amor es prohibido ahh

Ma lo so a te piace il peligro

Este amor es prohibido

No tiene sentido.

Mo so' quase doje mise ca nun te sento

Tu vuò cagnà vita, nun ll'ero capito

Perdimmece pe' sempe pò essere che serve

L'ammore è na cundanna e nuje simmo l'esempio

N'ata storia, n'atu giro, nun me fido

Nun era niente 'e serio tu nun me credive

Nun vanno 'nzieme capa e core

Sta vota hanno vinciuto loro

Nun era niente 'e serio, tu nun me credive

Te guardavo dint'a ll'uocchie e po' redive

Aroppo 'e te nun m'annammoro

Forse me staje cercanno ancora.

Quando siente 'a vocia mia vaje fore, me vulisse chiammà

Ma staje cu isso e nun 'o può ffá

Vuoi sta' cu'mmé pe' nu pare d'ore sulo pe' te piglià

Chello che isso nun te pò dà

Este amor es prohibido

Sì este amor es prohibido.

Quando siente 'a vocia mia vaje fore, me vulisse chiammà

Ma staje cu isso e nun 'o può ffá

Vuoi sta' cu'mmé pe' nu pare d'ore sulo pe' te piglià

Chello che isso nun te pò dà

Este amor es prohibido

Este amor es prohibido

Ma lo so a te piace il peligro

Este amor es prohibido

No tiene sentido.