Scarlet, The Rolling Stones feat. Jimmy Page: lyrics, traduzione e testo

Di Alberto Graziola mercoledì 22 luglio 2020

I Rolling Stones pubblicano oggi, 22 luglio 2020, “Scarlet”, canzone registrata dagli Stones nell’ottobre nel 1974 che vede le collaborazioni straordinarie di Jimmy Page e Rick Grech. La traccia, mai ascoltata né pubblicata prima in alcun formato, segue il grande successo ottenuto da “Living in a ghost town” e sarà inclusa su “Goats Head Soup 2020” che verrà pubblicato il 4 settembre.

Con i suoi tessuti di chitarre stratificate,“Scarlet” è sboccata e contagiosa come ogni cosa che la band ha fatto in quel periodo sacro, un vero e proprio santo Graal per ogni devoto degli Stones. Oltre a Jimmy Page, il brano dato a lungo per disperso vede anche la partecipazione di Rick Grech dei Blind Faith al basso.

Mick Jagger ha commentato: “Mi ricordo quando abbiamo provato il pezzo per la prima volta con Jimmy e Keith nello studio nella cantina di Ronnie. Fu una grande session.”

Keith Richards ha aggiunto: ‘Ricordo che entrammo in studio subito dopo la fine di una session degli Zeppelin. Stavano andando via e Jimmy decise di rimanere con noi. Non avevamo in testa di tenerla come una canzone vera e propria, di base era un demo, per catturare il feeling di quel momento. Ma è venuta fuori bene e con una line up del genere, sai, abbiamo fatto bene ad utilizzarla.”

Qui sotto testo e traduzione della canzone.

The Rolling Stones feat. Jimmy Page, Lyrics

Baby you excite me

But you talk too much

Won't stand on a corner

Love you more, oh yeah

Scarlet, why you wearing my heart, on your sleeve

Where it ain't supposed to be

Scarlet, why you tearing my heart, all to pieces

It ain't the way it's supposed to be

Scarlet, why are you keeping my heart, to yourself

It ain't the way it's supposed to be

Scarlet, Scarlet

Ooh yeah!

You don't have to change your mind

And leave this neighbourhood so far behind

Honey you don't have to cry no more

When I come a knocking, right at your front door

Scarlet, Scarlet, Scarlet

Scarlet, why you wearing my heart, on your sleeve

Where it ain't supposed to be

Scarlet, Scarlet, oh

Scarlet, Scarlet, Scarlet

Why you wearing my heart

Scarlet, why you wearing my heart

Scarlet, why you wearing my heart

Scarlet, why you wearing my heart

Scarlet

The Rolling Stones feat. Jimmy Page, Traduzione

Baby mi ecciti

Ma parli troppo

Non starò in un angolo

Ti amo di più, oh sì

Scarlet, perché indossi il mio cuore, tutto a pezzi

Dove non dovrebbe essere

Scarlet, perché mi fai a pezzi il cuore

Non è come dovrebbe essere

Scarlet, perché mi fai a pezzi il cuore

Non è come dovrebbe essere

Scarlet, Scarlet

Ohh si

Non devi cambiare idea

E lasciare questo quartiere così indietro

Tesoro, non devi più piangere

Quando vengo a bussare, proprio alla tua porta di casa

Scarlet, Scarlet, Scarlet

Scarlet, perché indossi il mio cuore, a pezzi

Dove non dovrebbe essere

Scarlet, Scarlet, oh

Scarlet, Scarlet, Scarlet

Perché indossi il mio cuore

Scarlet, perché indossi il mio cuore

Scarlet, perché indossi il mio cuore

Scarlet, perché indossi il mio cuore

Scarlet