Bugie da bere: il nuovo singolo di Highsnob con la collaborazione di Pacestema (Testo e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 22 luglio 2020

Il testo e il video del singolo estivo di Highsnob.

Dal 10 luglio, è disponibile il singolo estivo di Highsnob che si intitola Bugie da bere e che vede la partecipazione di Pacestema, nome d'arte di Paola Marotta, cantante che ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici. Da oggi, 22 luglio 2020, è disponibile su Vevo, il video ufficiale del singolo.

Il rapper spezzino, che, dopo l'estate, pubblicherà il suo primo album ufficiale per una major, dal titolo Yang, ha parlato così del suo nuovo singolo dalle sonorità reggaeton:

Bugie da bere è un brano con un mood estivo ma non giocoso perché, a partire dal titolo, ha un retrogusto amaro. Per questo non abbiamo voluto realizzare il tipico video estivo con la festa in piscina o con un gusto "gispy" ma abbiamo scelto un'ambientazione signorile, ossia una villa stile Miami, bianca, "pulita", con il marmo, e abbiamo coinvolto poche comparse.

La collaborazione con Pacestema, come svelato da Highsnob attraverso i propri canali social, è nata grazie ad un incontro casuale avvenuto nella metropolitana di Milano.

Di seguito, trovate il testo di Bugie da bere; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video ufficiale.

Highsnob feat. Pacestema - Bugie da bere: il testo

Vuoi stare sola, per me va bene

Non ho più sete delle tue bugie da bere

Ho pianto il mare dentro un bicchiere

Non ho più sete delle tue bugie da bere.

Vuoi stare sola, per me va bene

Non ho più sete delle tue bugie da bere

Ho pianto il mare dentro un bicchiere

Non ho più sete delle tue bugie da bere.

Mille paranoie in testa però è tutto ok

Voglio che balli come Riri nel video di Drake

Come agosto so che finirai in fretta

Perché tu sei un gelato ma alla crema di amarezza e ok

Faccio le ore piccole per dirti che

Se vuoi le puoi portare nella tua Chanel

La tua amica mi ripete che sono un bastardo

Solo perché non può avere uno come me

E tu al posto di blocco no non fare nomi

Ok, ok, ok baby a mai più

Ho un volo solo andata atterro a Miami Beach

E bitch dentro un mare di guai

Voglio nuotare a largo fino ad affogare

Nel rum e poi ci bevo su

Solo per ricordare di dimenticarti, di dimenticarci.

Vuoi stare sola, per me va bene

Non ho più sete delle tue bugie da bere

Ho pianto il mare dentro un bicchiere

Non ho più sete delle tue bugie da bere.

Parla piano per le strade sto aspettando che

La notte si addormenta anche senza di me

Bruciamo il tempo insieme con il fuoco nelle vene

Passami un altro bicchiere tanto finirà

E tu ricordami di odiarti questa notte ancora

Ancora io e te balliamo fuori tempo con il cuore in gola

E se anche l'odio è poesia

Finiamo per amare il nostro male senza scuse

Ormai sbagliato o giusto che sia

Mi lascio scivolare giù tra le tue mani, sembriamo uguali.

Vuoi stare sola, per me va bene

Non ho più sete delle tue bugie da bere

Ho pianto il mare dentro un bicchiere

Non ho più sete delle tue bugie da bere.

Stasera scaldiamo l'atmosfera, siamo l'effetto serra

Per te ho fatto follie, per te io andrei in galera

Dimmi un’altra bugia tanto non mi disseta

Ultimo drink poi via da qui.

Vuoi stare sola, per me va bene

Non ho più sete delle tue bugie da bere

Ho pianto il mare dentro un bicchiere

Non ho più sete delle tue bugie da bere.